Stina Nilsson z zmago do vodstva na turneji, Ustjugov nepremagljiv

Slovenki ostali brez točk

3. januar 2017 ob 14:03,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 18:27

Oberstdorf - MMC RTV SLO/STA

Švedska smučarska tekačica Stina Nilsson je zmagovalka skiatlona na novoletni turneji Tour de Ski v Oberstdorfu. S tem je tudi prevzela vodstvo na turneji.

Drugo mesto na 2 x 5 km v klasični in prosti tehniki je zasedla Američanka Jessica Diggins, tretja pa je bila Norvežanka Heidi Weng. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 42. mestu. Slovenka Barbara Jezeršek, ki zdaj nastopa za Avstralijo, je zasedla 31. mesto, Alenka Čebašek pa 47. Po dnevu premora se je tekaški Tour de Ski iz Švice preselil v nemški Oberstdorf, kamor sta potovali le še dve slovenski predstavnici, ki pa sta ostali brez točk svetovnega pokala.

Tekačice na smučeh so nekaj čez poldne stopile v smučino v drsalnem koraku na 5 km razdalji, ki ji je sledila še enaka dolžina v prosti tehniki. Skupno enajstouvrščena pred tretjo preizkušnjo letošnjega Toura, Lampičeva, je v drsalnem koraku ostala v stiku z najboljšimi, na menjavi smuči je bila 31., a je zaostajala manj kot pol minute za vodilno Norvežanko Ingvild Flugstad Oestberg. V drugem delu, 5 km v prosti tehniki, sta obe Slovenki popustili.

Ustjugov zmagal tretjič zapored

Na moški preizkušnji 2 x 10 km je slavil Rus Sergej Ustjugov, ki ostaja nepremagan na novoletni turneji Tour de Ski. Dobil je že obe tekmi v Val Müstairu. V ciljnem šprintu je za šest desetink sekunde premagal nekdanjega zmagovalca turneje, Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja, za sekundo pa Švicarja Daria Cologno.

Miha Šimenc, ki je nastopil na prvih dveh postajah v Švici in si pritekel prve točke svetovnega pokala v karieri, v Nemčiji ne tekmuje.

V sredo ob 11.30 bo ženska tekma na 10 km prosto, ob 12.45 pa še moška na 15 km prosto.

TOUR DE SKI, Oberstdorf

Moški, 2 x 10 km (klasično in prosto): 1. S. USTJUGOV RUS 48:40,4 2. M.-J. SUNDBY NOR +0,6 3. D. COLOGNA ŠVI 1,0 4. A. HARVEY KAN 2,7 5. M. HELLNER ŠVE 3,6

Ženske, 2 x 5 km (klasično in prosto): 1. S. NILSSON ŠVE 27:23,8 2. J. DIGGINS ZDA +0,2 3. H. WENG NOR 1,5 4. M. C. FALLA NOR 3,3 5. S. BJORNSEN ZDA 8,1 42. A. LAMPIČ SLO 1:54,9 47. A. ČEBAŠEK SLO 2:43,4

Vrstni red po 3. etapi (od 7), moški: 1. S. USTJUGOV RUS 1:14:34,6 2. M.-J. SUNDBY NOR +29,5 3. A. HARVEY KAN 1:09,3 4. D. COLOGNA ŠVI 1:25,4 5. M. HELLNER ŠVE 1:42,4

Ženske:

1. S. NILSSON ŠVE 43:01,3 2. H. WENG NOR +4,0 3. I.-F. ÖSTBERG NOR 12,4 4. K. PARMAKOSKI FIN 38,7 5. J. DIGGINS ZDA 51,4 33. A. LAMPIČ SLO 3:37,2 47. A. ČEBAŠEK SLO 5:33,6

SKUPNI VRSTNI RED

Moški (12/32): 1. M.-J. SUNDBY NOR 682 2. F. H. KROGH NOR 455 3. S. USTJUGOV RUS 400 4. M. HEIKKINEN FIN 395 5. E. IVERSEN NOR 391 88. M. ŠIMENC SLO 9

Ženske (12/32): 1. H. WENG NOR 786 2. I.-F. ÖSTBERG NOR 723 3. K. PARMAKOSKI FIN 554 4. S. NILSSON ŠVE 481 5. M. C. FALLA NOR 424 ... 38. A. LAMPIČ SLO 54 48. V. FABJAN SLO 35 57. A. ČEBAŠEK SLO 24 61. K. VIŠNAR SLO 18 82. E. UREVC SLO 1

T. J., M. R.