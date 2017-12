Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vesna Fabjan je osvojila prve točke v sezoni. Foto: Žiga Živulovic ml./BOBO Dodaj v

Štiri Slovenke v izločilnih bojih šprinta v Davosu

Zmagala Stina Nilsson

9. december 2017 ob 15:04

Davos - MMC RTV SLO

Švedinja Stina Nilsson je zmagovalka tekme smučark tekačic v šprintu v prosti tehniki. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 16. mestu.

Vse štiri Slovenke so se prebile v izločilne boje, vse pa so izpadle v četrtfinalu. Vesna Fabjan je osvojila 17. mesto, Alenka Čebašek 22. in Katja Višnar 24.

Pri moških je bil spet najmočnejši Johannes Höstflot Kläbo. 21-letni Norvežan je dva meseca pred začetkom olimpijskih iger v Pjongčangu v izjemni formi, saj je za več dolžin premagal Italijana Federica Pellegrina.

Miha Šimenc je osvojil 35. mesto in s tem izpolnil olimpijsko normo, Janez Lampič in Miha Dolar pa sta bila v hudi konkurenci precej v ozadju.

1,5 km prosto (Ž) 1. S. NILSSON ŠVE 2:47,99 2. M. C. FALLA NOR +0,08 3. K. RANDALL ZDA 2,53 4. J. DIGGINS ZDA 4,41 5. I. F. ÖSTBERG NOR 5,62 6. I. SARGENT ZDA 14,49 ... 16. A. LAMPIČ SLO 17. V. FABJAN SLO 22. A. ČEBAŠEK SLO 24. K. VIŠNAR SLO

Moški: 1. J. H. KLAEBO NOR 2. F. PELLEGRINO ITA 3. A. BOLŠUNOV RUS 4. R. HAKOLA FIN 5. R. JOUVE FRA

T. O.