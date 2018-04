Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dustin Brown je zbral že 61 točk v sezoni, kar je njegov rekord v Ligi NHL. Foto: Reuters Sorodne novice Los Angeles na pragu končnice Anže Kopitar tik pred sireno postavil piko na i Dodaj v

Štirje goli Browna za novo zmago Los Angelesa

92. točka v sezoni Anžeta Kopitarja

6. april 2018 ob 08:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dustin Brown je zabil štiri gole, vključno z zmagovitim v 23. sekundi podaljška po podaji Anžeta Kopitarja, s katerim so hokejisti Los Angelesa v Ligi NHL premagali Minnesoto s 5:4.

Los Angeles se je z novima dvema točkama povzpel na tretje mesto pacifiške divizije, a ima tekmo več od Anaheima. Redni del se bo zaključil v noči na nedeljo z izjemo obračuna med Bostonom in Florido, ki bo v nedeljo.

Anže Kopitar je s točko pri zmagovitem golu Browna svoj izkupiček v sezoni povečal na 92.

Brown je začel svoj strelski pohod v 55. sekundi, a je Minnesota v prvi tretjini odgovorila z zadetkoma Ryana Murphyja in Matta Dumbe. Drugi del je minil povsem v znamenju Kraljev. Dvakrat je Alexa Stalocka premagal Brown, vmes pa je bil uspešen še Tobias Rieder in Los Angeles je pred zadnjo tretjino vodil s 4:2. Gosti so priključek ujeli v 46. minuti prek Erica Staala, štiri minute pozneje pa je za izenačenje poskrbel Nate Prosser.

Brown je že v uvodni minuti podaljška poskrbel za četrto zmago Los Angelesa na zadnjih petih tekmah. Kralji se bodo na zadnji tekmi rednega dela v noči na nedeljo pomerili z Dallasom.

LOS ANGELES - MINNESOTA * 5:4

Brown 1., 28., 40., 61. (podaja Kopitar), Rieder 33.; Murphy 4., Dumba 6., Staal 46., Prosser 50.



NEW JERSEY - TORONTO 2:1

NY ISLANDERS - NY RANGERS 2:1

PHILADELPHIA - CAROLINA 4:3

WASHINGTON - NASHVILLE 3:4

COLUMBUS - PITTSBURGH * 4:5

DETROIT - MONTREAL 3:4

FLORIDA - BOSTON 3:2

WINNIPEG - CALGARY 2:1

EDMONTON - VEGAS 4:3

VANCOUVER - ARIZONA * 4:3

SAN JOSE - COLORADO 4:2

* - v podaljšku

Tekme 6. aprila:

PITTSBURGH - OTTAWA

TAMPA BAY - BUFFALO

CHICAGO - ST. LOUIS

ANAHEIM - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 80 53 23 4 110 BOSTON BRUINS 80 49 19 12 110 WASHINGTON CAPITALS 81 48 26 7 103 TORONTO MAPLE LEAFS 81 48 26 7 103 PITTSBURGH PENGUINS 81 46 29 6 98 COLUMBUS BLUE JACKETS 81 45 29 7 97 NEW JERSEY DEVILS 81 44 28 9 97 PHILADELPHIA FLYERS 81 41 26 14 96 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 80 42 30 8 92 CAROLINA HURRICANES 81 35 35 11 81 NEW YORK ISLANDERS 81 34 37 10 78 NEW YORK RANGERS 81 34 38 9 77 DETROIT RED WINGS 81 30 39 12 72 MONTREAL CANADIENS 81 29 39 13 71 OTTAWA SENATORS 80 28 41 11 67 BUFFALO SABRES 80 25 43 12 62 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 81 52 18 11 115 WINNIPEG JETS 81 51 20 10 112 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 81 51 23 7 109 SAN JOSE SHARKS 81 45 26 10 100 MINNESOTA WILD 81 44 26 11 99 LOS ANGELES KINGS 81 45 28 8 98 ANAHEIM DUCKS 80 42 25 13 97 COLORADO AVALANCHE 81 42 30 9 93 -------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 80 43 31 6 92 DALLAS STARS 80 41 31 8 90 CALGARY FLAMES 81 36 35 10 82 CHICAGO BLACKHAWKS 80 33 37 10 76 EDMONTON OILERS 81 35 40 6 76 VANCOUVER CANUCKS 81 31 40 10 72 ARIZONA COYOTES 81 29 40 12 70

R. K.