Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tanja Žakelj bo na SP-ju slovenski adut za visoko uvrstitev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Štirje Slovenci na SP-ju v gorskem kolesarstvu

Prvenstvo bo med 5. in 10. septembrom

11. avgust 2017 ob 11:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Cairnsu v Avstraliji bodo od Slovencev nastopili Tanja Žakelj, Rok Naglič, Jure Žabjek in Monika Hrastnik.

Prvenstvo bo med 5. in 10. septembrom. Žakljeva in Naglič bosta dirkala v olimpijskem krosu, Žabjek in Hrastnikova v spustu.

Prvi komplet medalj na SP-ja bodo podelili v četrtek, 6. septembra, ko je na programu štafeta, ki bo minila brez Slovencev. Prvi slovenski nastopi bodo dva dneva kasneje, ko razvrstitveni vožnji čakata Žabjeka in Hrastnikovo v spustu, Naglič pa bo dirkal v olimpijskem krosu med mlajšimi člani. V soboto, 9. septembra, se bo na progo za olimpijski kros podala še Žakljeva, v nedeljo, za konec prvenstva, finalna nastopa čakata še Žabjeka in Hrastnikovo.

Selektor Urban Ferenčak je ekipo izbral glede na letošnje rezultate in omenjena četverica je v svojih disciplinah ter kategorijah izstopala. Žakljeva že nekaj let sodi v širši svetovni vrh, Naglič je trenutno najboljši Slovenec na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in edini, ki je letos redno nastopal na dirkah svetovnega pokala. Žabjek se je letos prebil med najboljše tekmovalce v spustu, dvakrat je končal med deseterico na tekmah za svetovni pokal, Hrastnikova pa je najhitrejša Slovenka, prav tako z uvrstitvijo v Top 10 na tekmi svetovnega pokala.

T. O.