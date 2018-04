Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Bostona so se morali v seriji proti Torontu pošteno namučiti, da so si podaljšali sezono in se uvrstili v konferenčni polfinale. Foto: Reuters Ob začetku zadnje tretjine smo zaostajali za zadetek, nato smo nasprotniku preprečili dostop do našega gola, na drugi strani pa zadeli štiri lepe gole. Tuukka Rask, vratar Bostona Jake DeBrusk je v šesti minuti zadnje tretjine dosegel odločilni zadetek. Foto: Reuters Dodaj v

Štirje zaporedni goli Bostona za zmago na odločilni tekmi

Bruinsi v naslednjem krogu končnice proti Tampi

26. april 2018 ob 08:05

Boston - MMC RTV SLO

Hokejisti Bostona so zmagali na odločilni sedmi tekmi 1. kroga končnice v Ligi NHL proti Torontu. Bruinsi so dobili festival zadetkov s 7:4.

Tekma v TD Gardnu je bila polna preobratov, gostje iz Toronta se niso kar tako predali, po zadetku Kasperija Kapanena, ki se je med strelce vpisal v igri z igralcem manj, so po dveh tretjinah vodili s 4:3, nato pa so Bostončani stopili na plin - v zadnji tretjini so zabili štiri zaporedne gole in razblinili vse dvome o zmagovalcu.

Najprej je že po 70 sekundah izid izenačil Torey Krug, ki je z modre črte plošček zadel silovito mimo lovilke vratarja Frederika Andersena. Gostitelje je v vodstvo dobre štiri minute pozneje z drugim zadetkom na tekmi popeljal Jake DeBrusk, ki je prodrl po desni strani in plošček med vratarjevima nogama poslal v mrežo.

Vodstvo Bruinsov je osem minut in 21 sekund pred koncem rednega dela povišal David Pastrnak. 21-letni Čeh je po podaji Patrica Bergerona izza gola lepo zadržal plošček in ugnal Andersena za 6:4. Končni izid je s strelom v prazno mrežo postavil Brad Marchand.

"Po kriteriju zanimivosti, je bila to zagotovo ena najboljših sedmih tekem v zgodovini. Ob začetku zadnje tretjine smo zaostajali za zadetek, nato smo nasprotniku preprečili dostop do našega gola, na drugi strani pa zadeli štiri lepe gole," je bil po tekmi navdušen Bostonov vratar Tuukka Rask, ki je ubranil 20 od 24 strelov Toronta.

Boston se bo v konferenčnem polfinalu Vzhoda pomeril s Tampa Bayjem, prva tekma bo na Floridi že ta konec tedna.

Liga NHL, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

BOSTON - Toronto 4:3

7:4 (3:2, 0:2, 4:0)

DeBrusk 5., 46., Heinen 10., Bergeron 20., Krug 42., Pastrnak 52., Marchand 60.; Marleau 3., 7., Dermott 23., Kapanen 27.



Obrambe: Rask 20; Andersen 29.



Že odigrano:

Columbus - WASHINGTON 2:4

Philadelphia - PITTSBURGH 2:4

TAMPA BAY - New Jersey 4:1



V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

