Stoch komaj ujel petdeseterico, Mogul in Damjan prekratka

V soboto ekipna tekma, favoriti prej Nemci kot Poljaki

16. november 2018 ob 08:54,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 19:16

Wisla - MMC RTV SLO

Zmagovalec poletne velike nagrade Rus Jevgenij Klimov je dobil kvalifikacije pred nedeljsko tekmo skakalcev v Wisli, Slovenci pa so bili neprepričljivi. Še najboljši, 13., je bil Anže Lanišek.

S kvalifikacijami se je v Wisli začenja jubilejna 40. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Nastopilo je sedem Slovencev, prvič po desetletju pa na uvodu ni Petra Prevca, ki po poškodbi še ni v pravi formi. S 124 metrov dolgim skokom je bil najboljši Anže Lanišek, nastop na tekmi pa so si zagotovili še Bor Pavlovčič (29. mesto), Timi Zajc (30.), Tomaž Naglič (34.) in Anže Semenič (41). Prekratka sta bila debitant na tekmah svetovnega pokala, 17-letni Žak Mogel, in veteran Jernej Damjan.

3.000 švicarskih frankov v roke Rusu Klimovu

Največ med vsemi je danes pokazal Jevgenij Klimov. Že na prvem uradnem treningu je bil s 132 metri najboljši, v kvalifikacijah pa je skočil kar 137 metrov, kar je bil za konkurenco prevelik izziv. Dobil je potrditev, da je odlično poletno formo prenesel tudi na (umetni) sneg, zraven pa še ček za 3.000 švicarskih frankov. Najbolj se mu je približal Poljak Dawid Kubacki, tretji izid kvalifikacij pa je imel Stepan Leyhe, ki je dobil drugi trening, na katerem je zelo dobro skočil tudi Timi Zajc (5. izid), ki pa v kvalifikacijskem skoku ob vetru v hrbet ni mogel biti tako uspešen. Najuspešnejši Slovenec je bil tako Lanišek, ki je lani v Wisli v kvalifikacijah premagal le enega skakalca.

Slovenci danes 1. trening 2. trening kvalifikacije Žak MOGEL 112,0 m 116,5 m 113,0 m Anže LANIŠEK 122,5 m 125,0 m 124,0 m Bor PAVLOVČIČ 119,5 m 120,0 m 123,0 m Tomaž NAGLIČ 120,0 m 110,5 m 118,0 m Timi ZAJC 116,0 m 129,5 m 118,0 m Anže SEMENIČ 110,5 m 118,5 m 117,0 m Jernej DAMJAN 113,5 m 107,5 m 110,5 m



Za Laniška pomembna predvsem sproščenost

"S prikazanim sem kar zadovoljen, pokazal sem solidne skoke in sproščenost, kar je bil moj cilj. Če sem sproščen, skačem v redu. Tudi odskok je dober in potem me odnese. Naprej moram iti na enak način, biti moram popolnoma sproščen. Letos ne napadam rezultatov, ampak iščem sproščenost, kar mi je danes kar dobro uspelo," je povedal Lanišek. V soboto bo v Wisli ekipna tekma z enajstimi reprezentancami, za Slovenijo bodo skakali Lanišek, Pavlovčič, Naglič in Zajc.

Stoch s težavami skozi sito, Kasai zunaj petdeseterice

Slovenci za zdaj očitno še niso pripravljeni, da bi krojili svetovni vrh in malo verjetno je, da bi se v soboto lahko borili za zmagovalni oder. Danes so bili sicer najmočnejši Nemci, favorizirani Poljaki pa niso blesteli. Kamil Stoch, zmagovalec lanske sezone svetovnega pokala, je z 48. mestom komaj ujel nastop na nedeljski tekmi. 46-letni Noriaki Kasai je svojo 30. sezono svetovnega pokala začel slabše od svojih želja, s 108 metrov dolgim skokom je premagal le tri skakalce.

Vikersund ostaja v koledarju

Mednarodna smučarska zveza je na seji v Oberhofnu v Švici v koledar tekem spet umestila Vikersund, kjer je letalnica uspešno prestala vnovično inšpekcijo. Tekmi v poletih v Vikersundu, ekipna in posamična, bosta (tako kot je bilo predvideno) 16. in 17. marca v okviru nordijske turneje. Letalnica v Vikersundu je za zdaj Fisov certifikat prejela zgolj za sezono 2018/19. Leta 2011 so dokončali posodobitev norveške letalnice, ki so jo pod vodstvom Janeza Goriška povečali in prenovili. Istega leta je Vikersund odvzel svetovni rekord Planici in ga ima še danes.

Kvalifikacije: daljave točke 1. J. KLIMOV RUS 137,0 137,5 2. D. KUBACKI POL 128,0 136,3 3. S. LEYHE NEM 133,0 135,2 4. K. GEIGER NEM 129,0 133,4 5. R. KOBAJAŠI JAP 131,0 131,4 6. D. HUBER AVT 129,5 129,5 7. A. AALTO FIN 127,5 127,7 8. D. KOBAJAŠI JAP 132,0 126,0 ... 13. A. LANIŠEK SLO 124,0 123,4 29. B. PAVLOVČIČ SLO 123,0 116,2 30. T. ZAJC SLO 118,0 114,3 34. T. NAGLIČ SLO 118,0 113,5 41. A. SEMENIČ SLO 117,0 111,3 52. Ž. MOGEL SLO 113,0 102,2 55. J. DAMJAN SLO 110,5 98,0

