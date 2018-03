Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 16 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je bil v obeh serijah za trening med najboljšimi (v prvem poletu je pristal pri 235 metrih), v kvalifikacijah pa je skočil v slabih razmerah in bil šestnajsti. Foto: EPA VIDEO Na tekmi v Vikersundu šes... VIDEO Poleta Stocha in Bartola... Dodaj v

Stoch povečal prednost, Semeniču spodletelo

Na prvem treningu brata Prevc poletela 235 metrov

16. marec 2018 ob 16:40,

zadnji poseg: 16. marec 2018 ob 19:33

Vikersund - MMC RTV SLO

Potem ko sta brata Prevc na prvem treningu Vikersunda pristala pri 235 metrih, v kvalifikacijah nista bila več v ospredju, tako da je bil od Slovencev najboljši Tilen Bartol, ki je bil z 217,5 metra osmi.

Skandinavska turneja smučarjev skakalcev gre h koncu, na vrsti je še letalnica v Vikersundu, kjer bo v soboto (ob 16.15) ekipna tekma, v nedeljo (16.30) pa še posamična. Prenosa obeh tekem bosta na TV SLO 2. V kvalifikacijah za nedeljsko tekmo je bil najboljši Kamil Stoch, ki je imel z 242 metri daljavo dneva. Stoch je tako še povečal vodstvo v seštevku turneje Raw Air, Poljak pa je tudi na pragu osvojitve velikega kristalnega globusa.

Drugi je bil Norvežan Robert Johansson (232,5 metra), ki je bil tudi na treningu odličen (240,5 in 230,5 metra), tretji pa še en Norvežan Andreas Stjernen (236,0).

Skakalcem je nagajal veter - večinoma je pihal v hrbet -, težave je imel tudi Peter Prevc, ki je na vrhu dolgo čakal na zeleno luč, nato pa pristal pri 211 metrih, pri čemer je imel dobrih 18 točk vetrovnega pribitka. Prevc, ki je pred tremi leti na tej letalnici poletel 250 metrov, je bil 16. in s tem drugi najboljši Slovenec.

"S prvima poletoma (za trening) sem zadovoljen, bila sta dovolj dolga, zadnji polet pa ... To čakanje me je malo načelo, zgodila se je napaka. Bile so tudi težke razmere, se je pa videlo, da je mogočo tudi v takšnih razmerah dobro skočiti. Letalnico sem preizkusil, jutri napadam naprej," je za TV Slovenija povedal Peter Prevc.

Jernej Damjan (211,5 m) je osvojil 20. mesto, Nejc Dežman (198,0 m) 21., Domen Prevc (203,5 m) 27. in Anže Lanišek (196,5 m) 28. mesto. Spodletelo je le Anžetu Semeniču, ki je ob koncu sezone v slabi formi. Poletel je le 161 metrov in se s 44. mestom ni prebil na tekmo. Na ekipni tekmi bodo nastopili Bartol, Damjan in brata Prevc.

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. K. STOCH POL 242,0 207,1 2. R. JOHANSSON NOR 232,5 205,6 3. A. STJERNEN NOR 236,0 203,2 4. M. EISENBICH. NEM 225,5 187,4 5. S. KRAFT AVT 218,5 185,4 6. R. FREITAG NEM 215,0 179,0 7. R. KOBAJAŠI JAP 218,0 176,5 8. T. BARTOL SLO 217,5 176,2 9. J. A. FORFANG NOR 214,0 175,2 10. D. KUBACKI POL 206,5 173,8 ... 16. P. PREVC SLO 211,0 169,8 20. J. DAMJAN SLO 211,5 166,4 21. N. DEŽMAN SLO 198,0 165,8 27. D. PREVC SLO 203,5 157,1 28. A. LANIŠEK SLO 196,5 156,4 44. A. SEMENIČ SLO 161,0 107,2

Vrstni red na Raw Air turneji (8/10): 1. K. STOCH POL 1.789,4 2. R. JOHANSSON NOR 1.700,3 3. A. STJERNEN NOR 1.673,4 4. S. KRAFT AVT 1.644,0 5. J. A. FORFANG NOR 1.619,5 6. R. FREITAG NEM 1.601,5 7. D. KUBACKI POL 1.599,3 8. D. A. TANDE NOR 1.574,4 9. A. WELLINGER NEM 1.530,6 10. K. GEIGER NEM 1.526,5 ... 13. P. PREVC SLO 1.429,7 17. J. DAMJAN SLO 1.355,5 18. T. BARTOL SLO 1.315,2 25. N. DEŽMAN SLO 1.165,5 44. T. ZAJC SLO 749,3 48. A. LANIŠEK SLO 644,2 49. A. SEMENIČ SLO 563,4 73. D. PREVC SLO 157,1

T. O.