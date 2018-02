Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 26 glasov Ocenite to novico! Kamil Stoch se veseli tretje zlate olimpijske medalje, odleglo pa je seveda celotni poljski reprezentanci, ki je na srednji skakalnici doživela mrk v finalu, potem ko sta bila Hula in Stoch najboljša po prvi seriji. Foto: Reuters Peter Prevc je bil tako kot na srednji skakalnici najboljši Slovenec. Osvojil je deseto mesto. Foto: Reuters Poleg Stocha in Wellingerja je bil na zmagovalnem odru spet brkati Norvežan Robert Johansson, ki je bil bronast tudi na srednji skakalnici. Foto: Reuters VIDEO Končnica skakalne tekme n... Sorodne novice Peter Prevc pravi, da ga zrak ne mara Wellinger junak polarnega celovečerca, Prevc 12. Dodaj v

Stoch preprečil Wellingerjev dvojček, Prevc deseti

Johansson tako kot na srednji napravi bronast

17. februar 2018 ob 12:05,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 15:19

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kamil Stoch je na veliki skakalnici ubranil olimpijski naslov, potem ko je v napetem finalu odgovoril na izziv Andreasa Wellingerja. Peter Prevc je bil deseti.

Poljski skakalci so tako v Pjongčangu le dobili svoje in zacelili rane po "nesreči" na srednji skakalnici. Stoch je vodil že po prvi seriji, ko je skočil 135 metrov, v finalu pa je njegovo kraljestvo močno ogrozil Andreas Wellinger, junak tekme na srednji skakalnici, ki je imel v odličnih vetrovnih razmerah s 142 metri in elegantnim doskokom daljavo dneva. Stoch je skočil 136,5 metra, a vetrovni pribitek ga je obdržal na prvem mestu. V izteku si je grizel prste, tako je bil nervozen. Izšlo se je za 3,4 točke.

Prevc z osmega na deseto mesto

Bronasto medaljo je osvojil Robert Johansson, ki je bil tretji tudi na srednji skakalnici. Daniel Andre Tande se je 15. povzpel na četrto mesto. Petru Prevcu, branilcu brona iz Sočija, je prvi skok (134,0 m) lepo uspel, zaostanek dobrih šestih točk za tretjeuvrščenim Wellingerjem mu je še dopuščal sanjati o medalji, vendar je v finalu pristal pri 127,5 metra in je z osmega zdrsnil na deseto mesto. Jernej Damjan je osvojil 16. mesto, Tilen Bartol 17. Anžeta Semeniča, ki bi sicer osvojil 27. mesto, so po njegovem krstnem nastopu pod olimpijskimi krogi diskvalificirali.

DALJAVE SLOVENCEV poskusna 1. serija 2. serija Tilen BARTOL 125,5 m 130,5 m 130,0 m Anže SEMENIČ 126,5 m 127,0 m 120,0 m Peter PREVC 131,5 m 134,0 m 127,5 m Jernej DAMJAN 130,0 m 130,0 m 130,5 m

V ponedeljek še ekipna tekma

Glede na skoke na treningih in kvalifikacijah od Slovencev več nismo mogli pričakovati. Po prvi seriji je bil v odličnem položaju Avstrijec Michael Hayböck (2.), ki pa je v finalu nazadoval na šesto mesto. Veteran Noriaki Kasai, ki je branil srebro, se ni prebil v finale. Veter tokrat ni oviral tekmovanja, ozračje je bilo večinoma mirno. Skakalci bodo olimpijske igre končali z ekipno tekmo, ki bo v ponedeljek prav tako potekala na veliki napravi. Glavni favoriti bodo Norvežani, ki so imeli danes svoje tekmovalce na mestih 3, 4, 5 in 8.

SKOKI, velika skakalnica Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,0/136,5 285,7 2. A. WELLINGER NEM 135,5/142,0 282,3 3. R. JOHANSSON NOR 137,5/134,5 275,3 4. D. A. TANDE NOR 131,0/138,5 273,1 5. J. FORFANG NOR 133,0/134,5 271,6 6. M. HAYBÖCK AVT 140,0/131,0 267,7 7. K. GEIGER NEM 132,0/137,5 267,6 8. A. STJERNEN NOR 134,5/131,5 267,3 9. R. FREITAG NEM 130,0/127,5 260,0 10. P. PREVC SLO 134,0/127,5 258,0 11. R. KOBAJAŠI JAP 135,5/128,0 258,0 . D. KUBACKI POL 134,5/126,0 258,0 . S. AMMANN ŠVI 133,5/130,5 256,6 ... 16. J. DAMJAN SLO 130,0/130,5 248,3 17. T. BARTOL SLO 130,5/130,0 247,5 Diskvalificiran: Anže Semenič (120,0 m)

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,0 143,8 2. M. HAYBÖCK AVT 140,0 140,4 3. A. WELLINGER NEM 135,5 138,8 4. R. JOHANSSON NOR 137,5 138,3 5. D. KUBACKI POL 134,5 137,4 6. A. STJERNEN NOR 134,5 134,7 7. R. KOBAJAŠI JAP 135,5 134,0 8. P. PREVC SLO 134,0 132,4 9. J. FORFANG NOR 133,0 132,1 10. S. AMMANN ŠVI 133,5 131,6 11. R. FREITAG NEM 130,0 131,5 12. S. HULA POL 132,0 131,2 13. S. KRAFT AVT 131,5 130,6 ... 18. J. DAMJAN SLO 130,0 124,0 19. T. BARTOL SLO 130,5 122,4 21. A. SEMENIČ SLO 127,0 118,1

