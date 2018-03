Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je v torek v Lillehammerju dosegel tretjo najboljšo uvrstitev v tej sezoni. Foto: EPA Sorodne novice Prevc sedmi - letos boljši le v Zakopanah in na Kulmu Dodaj v

Stoch še povečal prednost v seštevku turneje Raw Air

Prevc znova na sedmem mestu

14. marec 2018 ob 17:30,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 20:17

Trondheim - MMC RTV SLO

Kamil Stoch je bil najboljši tudi v kvalifikacijah pred tekmo smučarjev skakalcev v Trondheimu in še povečal prednost v skupnem seštevku turneje Raw Air. Peter Prevc je imel sedmi izid.



Najboljši Slovenec je dobro skakal tudi na treningu, ko je s 134,0 in 130,5 metra dosegel osmo in šesto oceno obeh serij.

"Danes so se skoki izšli kar dobro in upam samo, da se bo vse skupaj tako nadaljevalo in da se bom sposoben boriti za najvišja mesta. Skakalnica je takšna, da če skok lepo zadeneš, te dobro odnese," je povedal Prevc, ki je v Trondheimu pred dvema letoma zmagal.

Na štartni listi kvalifikacij je bilo 66 skakalcev, med njimi sedem Slovencev. Vsi so se uvrstili na četrtkovo tekmo (17.00).

Stoch ima v seštevku turneje zdaj že 70,2 točke prednosti pred Norvežanom Robertom Johanssonom.

Na včerajšnji tekmi v Lillehammerju je prav tako zmagal Stoch, Prevc pa je tudi tam zasedel sedmo mesto.

Kvalifikacije: daljave točke 1. K. STOCH POL 140,5 155,4 2. A. STJERNEN NOR 141,5 153,1 3. S. KRAFT AVT 140,0 147,5 4. R. JOHANSSON NOR 137,5 141,4 5. R. FREITAG NEM 135,0 141,2 6. A. WELLINGER NEM 136,0 138,1 7. P. PREVC SLO 134,0 137,7 8. D. KUBACKI POL 133,5 137,6 9. J. A. FORFANG NOR 134,0 136,1 10. D. A. TANDE NOR 133,5 135,1 11. M. KOT POL 132,0 134,6

17. J. DAMJAN SLO 129,0 129,8 26. T. ZAJC SLO 127,5 120,5 31. N. DEŽMAN SLO 123,5 116,2 34. T. BARTOL SLO 122,5 113,8 36. A. LANIŠEK SLO 118,5 112,0 43. A. SEMENIČ SLO 119,5 108,9





Turneja Raw Air (6/10): točke 1. K. STOCH POL 1.296,9 2. R. JOHANSSON NOR 1.226,7 3. A. STJERNEN NOR 1.206,6 4. J. A. FORFANG NOR 1.191,6 5. S. KRAFT AVT 1.190,2 6. D. KUBACKI POL 1.178,4 7. D. A. TANDE NOR 1.173,8 8. R. FREITAG NEM 1.167,8 9. A. WELLINGER NEM 1.148,4 10. R. KOBAJAŠI JAP 1.120,2 . T. BARTOL SLO . P. PREVC SLO . J. DAMJAN SLO . N. DEŽMAN SLO . T. ZAJC SLO . A. SEMENIČ SLO . A. LANIŠEK SLO

M. R.