Stoch z novo zmago pred osvojitvijo globusa, Prevc osmi

Poljski as na dobri poti k zmagi tudi na turneji Raw Air

15. marec 2018 ob 16:39,

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je zmagal tudi na tekmi v Trondheimu in je le še korak oddaljen od skupnega slavja v svetovnem pokalu. Peter Prevc je zasedel osmo mesto.

Na zadnji tekmi zime na velikih napravah je slavil dvakratni zaporedni olimpijski prvak na velikih skakalnicah. Skakalni šampion iz Zakopan je vodil že po prvi seriji, ko je pristal pri 146,0 m. V finalu je dodal še 141,0 m in s kar 17 točkami naskoka prehitel konkurenco. Najbolj sta se mu približala lanski zmagovalec Trondheima Stefan Kraft in Robert Johansson. Avstrijec in Norvežan, ki je po polovici preizkušnje za Stochom zaostajal le 3,4 točke, sta v finalu zamenjala mesti, ki sta jih imela po prvi seriji. Na koncu ju je ločilo le 0,4 točke.

Poljski skakalni velemojster je slavil 29. v karieri, s čimer je sam na šestem mestu večne lestvice. Zdaj je v lovu za Jensom Weissflogom, ki je vknjižil 33 zmag. Pred njim so nato še absolutni rekorder Gregor Schlierenzauer, ki jih je zbral 53, Matti Nykänen (46), Adam Malysz (39) in Janne Ahonen (36). "Za nami je dolg, a dober dan. Pogoji so bili popolni za skoke in res sem užival. Upam, da bo takšno vreme tudi v nadaljevanju, saj je to najbolj pomembno za nas. Pričakujem novo tekmo na zelo visoki ravni in upam, da bo čim več navijačev prišlo na tekmo, da bodo naredili pravo vzdušje," je Stoch povedal po novi zmagi.

Boj za globus odločen že v nedeljo?

Za njim je že zdaj nepozabna zima. Najprej je ubranil zlatega orla za zmago na novoletni turneji, zatem je postal svetovni podprvak v poletih, osvojil je novo nagrado Willingen5, nato pa je na olimpijskih igrah ubranil zlato na veliki napravi. Zdaj je pred zmago na norveški turneji Raw Air in tik pred drugo osvojitvijo velikega kristalnega globusa. Po sedmih dejanjih turneje ima Stoch pred Johanssonom že dobrih 87 točk prednosti, tretji Andreas Stjernen pa zaostaja že 112 točk. V seštevek bo šlo še pet serij. Pred koncem svetovnega pokala so le še tri posamične tekme, poljski as pa suvereno vodi. Drugi Richard Freitag zaostaja že za 245 točk, tako da že v nedeljo v Vikersundu Poljak lahko osvoji veliki kristalni globus. Na tretjem mestu skupne razvrstitve je Daniel Andre Tande.

Najboljši Slovenec je bil znova Prevc, ki je bil osmi. Z izjemo ponesrečene posamične tekme v Oslu na turneji Raw Air skače konstantno. Tako je bilo tudi v Trondheimu. Oba poskusa sta merila 135,5 m. Po prvi seriji je bil sedmi, v finalu pa je izgubil mesto. Vsega 0,3 točke je zaostal za sedmim Nemcem Karlom Geigerjem. "Na mizi sem naredil manjše napake, zato še nisem dosegel vseh metrov, ki bi jih lahko. Zato je bilo tudi po finalni seriji kanček grenkega priokusa, ampak že jutri bomo to popravili. Predvsem bo treba na mizi skočiti z nogami, iti sproščeno z zgornjim delom telesa in potem si lahko obetam dolgih poletov," je po tekmi povedal Prevc, ki se je že ozrl proti Vikersundu, kjer je pred tremi leti kot prvi na svetu poletel 250 m.

Timi Zajc končal sezono

Nove točke svetovnega pokala sta osvojila še Jernej Damjan, ki je bil 18., in Timi Zajc, ki je zasedel 27. mesto. Najstarejši v slovenskem taboru je v finalu pridobil dve mesti, najmlajši pa dve izgubil. Zajc s tem končuje sezono, saj ga bo v Vikersundu zamenjal Domen Prevc. Mladenič je prvo sezono v svetovnem pokalu sklenil z 88 točkami. Tilen Bartol s 33. mestom, Anže Lanišek s 34., Nejc Dežman z 39. in Anže Semenič, ki je bil le 48., so ostali brez finala. Potem ko se Bartolu ni uspelo uvrstiti v drugo serijo, nima noben slovenski skakalec v razvrstitvi turneje v svojem izkupičku vseh skokov. Tako je zdaj najboljši znova Prevc, ki je 13., Damjan je 17., Bartol pa je zdaj 19.

Do konca sezone so zdaj le še tekme na letalnicah. Po tekmi v Trondheimu se karavana seli v Vikersund, kjer je lani Kraft z 253,5 m postavil nov svetovni rekord. V petek bodo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, v soboto pa bo na norveški velikanki ekipna tekma. Zatem sledi še tradicionalni zaključek svetovnega pokala v Planici, ki bo naslednji konec tedna. Naslednji petek in nedeljo bosta pod Poncami posamični tekmi, v soboto pa ekipna. Lani je Stoch z 251,5 m postavil rekord Letalnice bratov Gorišek.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 146,0/141,0 285,4 2. S. KRAFT AVT 141,5/138,0 268,4 3. R. JOHANSSON NOR 145,5/136,0 268,0 4. A. STJERNEN NOR 142,5/142,5 263,6 5. R. FREITAG NEM 134,0/137,5 254,7 6. J. A. FORFANG NOR 140,5/136,5 252,7 7. K. GEIGER NEM 135,5/139,5 249,0 8. P. PREVC SLO 135,5/135,5 248,7 9. D. KUBACKI POL 135,5/136,5 247,1 10. M. EISENBICH. NEM 136,0/137,5 234,2 ... 18. J. DAMJAN SLO 133,0/130,5 222,1 27. T. ZAJC SLO 130,5/119,5 204,5 ------------ zunaj finala: ------------ 33. T. BARTOL SLO 126,5 99,1 34. A. LANIŠEK SLO 129,0 98,0 39. N. DEŽMAN SLO 126,0 93,8 48. A. SEMENIČ SLO 114,5 69,2

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 146,0 143,9 2. R. JOHANSSON NOR 145,5 140,5 3. S. KRAFT AVT 141,5 134,0 4. A. STJERNEN NOR 142,5 132,6 5. J. A. FORFANG NOR 140,5 131,5 6. R. FREITAG NEM 134,0 124,7 7. P. PREVC SLO 135,5 123,8 8. D. KUBACKI POL 135,5 121,8 9. R. KOBAJAŠI JAP 135,5 121,7 10. K. GEIGER NEM 135,5 119,7 ... 20. J. DAMJAN SLO 133,0 111,2 25. T. ZAJC SLO 130,5 107,5 33. T. BARTOL SLO 126,5 99,1 34. A. LANIŠEK SLO 129,0 98,0 39. N. DEŽMAN SLO 126,0 93,8 48. A. SEMENIČ SLO 114,5 69,2

VRSTNI RED NA RAW AIR TURNEJI Po 7/10: točke 1. K. STOCH POL 1.582,3 2. R. JOHANSSON NOR 1.494,7 3. A. STJERNEN NOR 1.470,2 4. S. KRAFT AVT 1.458,6 5. J. A. FORFANG NOR 1.444,3 6. D. KUBACKI POL 1.425,5 7. R. FREITAG NEM 1.422,5 8. D. A. TANDE NOR 1.401,6 9. A. WELLINGER NEM 1.365,3 10. K. GEIGER NEM 1.353,8 13. P. PREVC SLO 1.259,9 17. J. DAMJAN SLO 1.189,1 19. T. BARTOL SLO 1.139,0 28. N. DEŽMAN SLO 999,7 41. T. ZAJC SLO 749,3 49. A. LANIŠEK SLO 487,8 51. A. SEMENIČ SLO 456,2

SKUPNI VRSTNI RED Po 20. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 1.203 2. R. FREITAG NEM 958 3. D. A. TANDE NOR 865 4. A. WELLINGER NEM 813 5. S. KRAFT AVT 696 6. J. A. FORFANG NOR 680 7. R. JOHANSSON NOR 640 8. D. KUBACKI POL 579 9. M. EISENBICHLER NEM 521 10. A. STJERNEN NOR 508 16. J. DAMJAN SLO 364 17. P. PREVC SLO 350 22. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 152 30. T. ZAJC SLO 88 39. N. DEŽMAN SLO 47 41. Ž. JELAR SLO 36 44. D. PREVC SLO 31

Pokal narodov (26/31): 1. NORVEŠKA 5.611 2. NEMČIJA 5.093 3. POLJSKA 4.813 4. AVSTRIJA 3.071 5. SLOVENIJA 2.359 6. JAPONSKA 2.122

Tilen Jamnik