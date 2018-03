Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 32 glasov Ocenite to novico! Kamil Stoch je junak sezone in junak Planice 2018, saj je dobil zadnjo tekmo (31. zmaga v svetovnem pokalu) in je tudi zmagovalec točkovanja Planica 7. Foto: BoBo VIDEO Skoraj več poljskih kot s... VIDEO Planica: Zadnji štirje po... VIDEO Poleta Prevca in Stocha v... VIDEO Izjemen polet Tilna Bartola Dodaj v

Stochu epilog sezone in Planica 7, mali globus Stjernenu

Peter Prevc v vseh treh poskusih prek meje 230 metrov

25. marec 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 11:40

Planica - MMC RTV SLO

Kamil Stoch je v Planici zmagal na zadnji tekmi sezone skakalcev. Peter Prevc je bil osmi. Mali globus v poletih je osvojil Andreas Stjernen.

Stoch (9. zmaga sezone svetovnega pokala, 31. v karieri) je na tekmi, na kateri je nastopilo najboljših 30 v svetovnem pokalu, vodil že po prvi seriji, v kateri je tako kot Robert Johansson skočil z mesto nižjega zaletišča kot konkurenca in pristal pri 245 metrih. V finalu je Poljaku zadostovala zanj povprečna daljava 234,5 metra. Drugo mesto je z več kot 15 točkami zaostanka osvojil Stefan Kraft (Avstrijci so tako sezono končali brez zmage), tretji pa je bil Daniel Andre Tande. Andreas Stjernen si je s petim mestom zagotovil mali globus v poletih, Stocha je premagal za sedem točk.

Daljave Slovencev PS 1. serija 2. serija Jernej DAMJAN 213,0 m 214,0 m 214,0 m Tilen BARTOL 247,5 m 222,0 m 214,5 m Anže SEMENIČ 231,0 m 220,0 m 219,5 m Peter PREVC 237,5 m 235,0 m 232,0 m

Bartol v poskusni seriji postavil daljavo dneva

Peter Prevc je za zadnjo tekmo sezone še zbral dovolj energije in je že v poskusni seriji (237,5 m - drugi dosežek) dokazal, da je bolje razpoložen kot v soboto. Po prvi seriji (235 m) je bil osmi, to mesto pa je zadržal tudi po finalnem poletu, ko je še enkrat presegel znamko 230 metrov (232 m). Prevc je spet najbolje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu (15.), potem ko ga je lani prehitel brat Domen. Anže Semenič je na zadnji tekmi osvojil 17. mesto, Tilen Bartol (v poskusni seriji je z 247,5 metra postavil osebni rekord) 18. in Jernej Damjan 23.



V štirih dneh skoraj 60 tisoč gledalcev

V skupnem seštevku sedmih planiških poletov (Planica 7) je slavil Kamil Stoch, ki je prav z zadnjim poletom prehitel Johanna Andreja Forfanga (Norvežan si je s Prevcem na zadnji tekmi delil osmo mesto) in dobil 20.000 švicarskih frankov (17.000 evrov). Veliki kristalni globus si je že pred finalom zagotovil Stoch. V Planici je bila tudi danes ugodna termika, ki je 12.600 gledalcem spet ponujala popolne užitke. V štirih dneh si je planiški festival poletov skupno ogledalo 58.400 gledalcev.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0/234,5 455,6 2. S. KRAFT AVT 243,0/236,0 440,1 3. D. A. TANDE NOR 243,0/234,5 439,6 4. R. JOHANSSON NOR 237,0/228,0 438,2 5. A. STJERNEN NOR 233,0/236,0 429,4 6. R. FREITAG NEM 232,5/237,5 427,9 7. K. GEIGER NEM 232,0/234,5 426,9 8. P. PREVC SLO 235,0/232,0 424,1 . J.-A. FORFANG NOR 240,5/226,0 424,1 10. Dž. KOBAJAŠI JAP 236,5/223,5 423,8 11. A. FANNEMEL NOR 232,5/232,5 419,8 12. M. EISENBICH. NEM 232,5/224,0 409,0 13. S. HULA POL 228,5/223,5 405,6 14. S. AMMANN ŠVI 234,0/222,0 405,3 ... 17. A. SEMENIČ SLO 192,5/219,5 388,9 18. T. BARTOL SLO 222,0/214,5 386,2 23. J. DAMJAN SLO 214,0/214,0 370,5 Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0 237,9 2. D. A. TANDE NOR 243,0 223,9 3. R. JOHANSSON NOR 237,0 222,7 4. S. KRAFT AVT 243,0 222,1 5. Dž. KOBAJAŠI JAP 236,5 217,8 6. J.-A. FORFANG NOR 240,5 217,7 7. K. GEIGER NEM 232,0 211,8 8. P. PREVC SLO 235,0 210,9 9. A. FANNEMEL NOR 232,5 210,9 10. A. STJERNEN NOR 233,0 210,3 11. R. FREITAG NEM 232,5 208,5 12. M. EISENBICH. NEM 232,5 208,2 13. S. AMMANN ŠVI 234,0 206,3 14. S. HULA POL 228,5 206,2 15. T. BARTOL SLO 222,0 196,2 ... 17. A. SEMENIČ SLO 192,5 161,3 24. J. DAMJAN SLO 214,0 185,2 Vrstni red Planica 7: točke 1. K. STOCH POL 1.538,2 2. J.-A. FORFANG NOR 1.528,8 3. R. JOHANSSON NOR 1.512,5 4. S. KRAFT AVT 1.477,8 5. R. FREITAG NEM 1.471,7 6. M. EISENBICHLER NEM 1.431,8 7. D. KOBAJAŠI JAP 1.428,8 8. A. STJERNEN NOR 1.414,4 9. R. KOBAJAŠI JAP 1.413,9 10. S. HULA POL 1.382,0 ... . P. PREVC SLO ______________________________________ Svetovni pokal skupno (23/23): 1. K. STOCH POL 1.443 2. R. FREITAG NEM 1.070 3. D. A. TANDE NOR 985 4. S. KRAFT AVT 881 5. R. JOHANSSON NOR 840 6. A. WELLINGER NEM 828 ... 15. P. PREVC SLO 416 17. J. DAMJAN SLO 397 22. A. SEMENIČ SLO 256 25. T. BARTOL SLO 185 32. T. ZAJC SLO 88 33. D. PREVC SLO 81 39. N. DEŽMAN SLO 50 44. Ž. JELAR SLO 36 49. R. KRANJEC SLO 26 50. J. TEPEŠ SLO 22 53. T. NAGLIČ SLO 14 54. B. PAVLOVČIČ SLO 13 Poleti (4/4): 1. A. STJERNEN NOR 257 2. K. STOCH POL 250 . R. JOHANSSON NOR 250 4. D. A. TANDE NOR 140 ... 8. P. PREVC SLO 106 13. D. PREVC SLO 74 18. A. SEMENIČ SLO 47 19. T. BARTOL SLO 46 27. R. KRANJEC SLO 26 29. J. TEPEŠ SLO 22 33. J. DAMJAN SLO 17 34. T. NAGLIČ SLO 14 35. B. PAVLOVČIČ SLO 13 Pokal narodov (31/31): 1. NORVEŠKA 7.149 2. NEMČIJA 5.967 3. POLJSKA 5.795 4. AVSTRIJA 3.642 5. SLOVENIJA 3.223

