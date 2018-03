Stochu prvo dejanje norveške turneje, Peter Prevc 16.

Skozi kvalifikacije šest Slovencev

9. marec 2018 ob 19:27

Oslo - MMC RTV SLO

Poljak Kamil Stoch je bil najboljši v kvalifikacijah pred nedeljsko tekmo smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Oslu. Stoch je tako dobil tudi prvo etapo norveške turneje oziroma turneje "Raw air".

Stoch, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, je skočil 131,0 m, s čimer je za šest točk prehitel Norvežana Roberta Johanssona (130,5 m), medtem ko je tretje mesto pripadlo Nemcu Richardu Freitagu (130,0 m).

Od sedmih Slovencev na štartu je bil najboljši Peter Prevc na 16. mestu. Prevc je skočil 123,0 m. Sledijo 23. Jernej Damjan (121,5 m), 33. Nejc Dežman (120,0 m), 41. Tilen Bartol (117,5 m), 48. Timi Zajc (115,0 m) in 50. Anže Lanišek (115,0 m). V kvalifikacijah je spodletelo le 65. Anžetu Semeniču, ki je pristal pri 108,0 m.

Pred kvalifikacijami so skakalci opravili z dvema serijama za trening. Obakrat je bil od Slovencev najboljši Prevc, ki je s 122,0 in 127,0 m imel 8. in 3. oceno serije. Prvo in drugo serijo je s 132,0 in 130,0 m dobil Poljak Stoch.

V soboto ob 17.00 bo na slovitem Holmenkollnu ekipna tekma, v nedeljo ob 14.15 pa še posamična. Prenos bo na TVS 2 in na MMC-ju.

OSLO, kvalifikacije

Vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 131,0 143,2 2. R. JOHANSSON NOR 130,5 137,0 3. R. FREITAG NEM 130,0 135,1 4. J. A. FORFANG NOR 130,0 134,3 5. D. KUBACKI POL 130,0 132,3 6. A. STJERNEN NOR 127,5 131,1 7. A. WELLINGER NEM 126,0 126,9 8. S. KRAFT AVT 126,5 126,6 9. R. KOBAJAŠI JAP 124,5 125,8 10. D. A. TANDE NOR 124,5 125,2 16. P. PREVC SLO 123,0 122,1 23. J. DAMJAN SLO 121,5 119,2 33. N. DEŽMAN SLO 120,0 112,9 41. T. BARTOL SLO 117,5 110,5 48. T. ZAJC SLO 115,0 104,9 50. A. LANIŠEK SLO 115,0 103,9 66. A. SEMENIČ SLO 108,0 87,0



TURNEJA RAW AIR, spored



Sobota ob 17.00:

Oslo, ekipna tekma

Nedelja ob 14.20:

Oslo, posamična tekma



Ponedeljek ob 17.30:

Lillehammer, kvalifikacije

Torek ob 17.00:

Lillehammer, posamična tekma



Sreda ob 17.30:

Trondheim, kvalifikacije

Četrtek ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma

Petek, 16. marca, ob 17.30:

Vikersund, kvalifikacije

Sobota, 17. marca, ob 16.15:

Vikersund, ekipna tekma

Nedelja, 18. marca, ob 16.30:

Vikersund, posamična tekma

A. V.