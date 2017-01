Stochu zlati orel, Domen Prevc spet v majici vodilnega

Tepeš iz prvega mesta nazadoval na sedmo

6. januar 2017 ob 12:16,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 18:50

Bischofshofen - MMC RTV SLO

Jurij Tepeš je v Bischofshofnu na zadnji tekmi novoletne skakalne turneje po prvi seriji vodil, na koncu pa zmago prepustil Kamilu Stochu, ki je junak 65. turneje.

Da bo Stoch (17. zmaga v svetovnem pokalu) dobil zlatega orla, je bilo jasno že takoj po ponesrečenem skoku Daniela Andreja Tandeja, ki se mu je finalni skok (117 metrov) povsem ponesrečil in bi skoraj padel. Norvežan, pred zadnjo tekmo vodilni v seštevku turneje, je s 3. mesta nazadoval na 26.

D. Prevc izjemen v poskusni seriji

Tande je izgubil tudi majico vodilnega v skupnem seštevku. Na vrhu je spet Domen Prevc, ki je tekmo v Bischofshofnu končal na 4. mestu. Pred Tandejem ima devet točk prednosti. Najmlajši od bratov Prevc na tekmi sicer ni tako blestel kot v poskusni seriji, ko je pri 144,5 metra izenačil rekord skakalnice.

Tepeš ni zdržal pritiska

Jurij Tepeš bi lahko ukradel del šova Kamilu Stochu, a je v finalu s prvega nazadoval na sedmo mesto. V prvi seriji je Tepeš izkoristil ugodne razmere in mu je uspel izjemen skok 141 metrov, v finalu pa je pristal pri 124,5 metra. Sedmo mesto je vseeno njegov najboljši dosežek na tekmah novoletne turneje.

Sproščen tudi pred finalnim skokom

"Zelo vesel sem z obema skokoma. Če je veter od zadaj, še ne morem povsem na vrhu. A v prvi seriji se je pokazalo, da mi gre dobro, če je malo vzgonskega vetra. Pred drugim skokom sem bil sproščen, s trenerji smo se šalili, da me ne bo nihče več gledal, ker bo pozornost usmerjena v Tandeja in Stocha," je povedal Tepeš. Točke sta osvojila še Jernej Damjan za 19. mesto in Peter Prevc za 23. mesto. Lanski dobitnik zlatega orla je imel v prvi seriji nekaj smole in je skočil z dve mesti nižjega zaletišča kot Tepeš, ki je prestrašil žirijo.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 134,5/138,5 289,2 2. M. HAYBÖCK AVT 130,5/142,0 283,3 3. P. ZYLA POL 131,0/137,0 275,8 4. D. PREVC SLO 130,5/139,5 275,2 5. M. KOT POL 130,5/135,0 268,8 6. R. FREITAG NEM 130,5/134,0 267,4 7. J. TEPEŠ SLO 141,0/124,5 261,6 8. S. LEYHE NEM 126,5/132,0 259,9 9. K. GEIGER NEM 127,0/132,0 259,0 10. A. STJERNEN NOR 130,5/129,0 258,7 ... 19. J. DAMJAN SLO 128,5/126,0 243,5 23. P. PREVC SLO 122,5/124,0 239,5 25. S. KRAFT AVT 128,0/121,0 232,8 26. D. A. TANDE NOR 135,0/117,0 231,0

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. TEPEŠ SLO 141,0 140,6 2. K. STOCH POL 134,5 139,5 3. D. A. TANDE NOR 135,0 135,0 4. P. ZYLA POL 131,0 133,3 5. D. PREVC SLO 130,5 130,0 6. M. HAYBÖCK AVT 130,5 128,7 7. M. KOT POL 130,5 127,9 8. R. FREITAG NEM 130,5 126,6 9. M. SCHIFFNER AVT 133,0 126,5 10. A. STJERNEN NOR 130,5 126,1 . M. EISENBICH. NEM 128,5 126,1 ... 16. S. KRAFT AVT 128,0 120,3 17. J. DAMJAN SLO 128,5 118,9 21. P. PREVC SLO 122,5 116,8 Brez finala: 33. C. PREVC SLO 119,0 106,1 44. A. SEMENIČ SLO 111,0 90,7

Na tekmo vseh šest Slovenk

Svetovni pokal smučark skakalk se po skoraj mesecu dni premora nadaljuje Oberstdorfu, kjer se bodo dekleta prvič letos merila za točke na veliki skakalnici. V kvalifikacijah so bile uspešne vse Slovenke. Ema Klinec je imela s 119,5 metra šesto daljavo. Nastopile bodo še Maja Vtič, Eva Logar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Nika Križnar.

