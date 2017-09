Stoodstotna Slovenija - Dončić in Dragić pognala ekipo do tretje zmage

Tretji dan so z zmago odprli Francozi

3. september 2017 ob 14:24,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 18:01

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenija je na evropskem prvenstvu v košarki stoodstotna - po Poljakih in Fincih so v Helsinkih premagali še Grke (78:72). Izbranci Igorja Kokoškova z novim uspehom ostajajo vodilna ekipa v skupini A.

Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Luka Dončić z 22 točkami, Goran Dragić z dvajsetimi in Klemen Prepelič, ki jih je dosegel 16.

Slovenija je bolje začela tekmo, vodili so tudi za 12 točk, a so se Grki do polčasa približali (35:30). Tretjo četrtino so Grki prepričljivo dobili, v zadnjo četrtino pa so vstopili s šestimi točkami naskoka (52:58). Slovenija je do izenačenja prišla štiri minute pred koncem srečanja (66:66). Dve minuti kasneje je v igro znova vstopil kapetan Dragić, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj je dosegel štiri pomembne točke, ki so Slovenijo privedle do nove zmage.

1. četrtina

Igor Kokokoškov je najprej v igro poslal Dragića, Dončića, Blažiča, Murića in Vidmarja, prva peterka Grčije pa je bila Slukas, Kalates, Papajanis, Printezis in Papanikolau.

Slovenija je odlično začela tekmo, po štiri točke sta dosegla Vidmar in Dragić, in Slovenija je vodila z 8:2. Grki so se z agresivno obrambo približali na le dve točki zaostanka (10:8), a je pet zaporednih točk dosegel Dončić (15:8). Po minuti odmora na zahtevo grškega selektorja so Grki z delnim izidom 4:0 spet prišli bliže (15:12). V pravem trenutku je zadel Prepelič, ob zvoku sirene je bil natančen njegov met za tri točke (18:12). Prepelič je bil dvakrat natančen še s črte prostih metov, za najvišjo prednost pa je s svojo drugo trojko poskrbel Dončić (23:13).

2. četrtina

Randolph, ki je ob koncu 1. četrtine Grkom podelil blokado, je to četrtino odprl s košem (25:13). Grki so se z nizom točk uspeli približati na pet točk zaostanka (26:21). Dragić je vnovič povišal na +7, po lepem protinapadu - Čančar je podal Prepeliču - pa je Slovenija spet vodila za devet (30:21). Po minuti odmora so Grki zaigrali bolje - trojko je zadel Papapetru, nato pa je v protinapadu zadel Papas - in zaostajali so le še za 4 (30:26). Sledila je zmedena igra na obeh straneh, po dolgem času so koš dosegli Grki - Slukas je pod koš podal Papajanisu (32:30). V pravem trenutku je trojko zadel Dončić (35:30), ki je s 14 točkami prvi strelec po prvem polčasu. Izkazal se je tudi Vidmar, ki je ujel sedem odbitih žog.

3. četrtina

Grki so nadaljevali z dobro igro iz druge četrtine, ki so jo dobili za pet točk. Po košu Papajanisa pa so prvič na tekmi povedli (35:36). Po trojki Slukasa so vodstvo še povišali (35:39). Pretekle so štiri minute igre, da so izbranci Kokoškova končno zadeli, pod košem je za dve zadel Randolph, ki je bil natančen še s črte prostih metov (38:39). Grki so prišli do najvišje prednosti sedmih točk (38:45). Slovenija se je vrnila z delnim izidom 5:0 - prosta meta je zadel Dončić, Prepelič pa je zadel trojko - (43:45). Ogreti Prepelič je z novo trojko vrnil Slukasu (46:48). Grki so ob koncu tretje četrtine vodili že za osem (50:58), a je zaostanek znižal Dragić (52:58). Grki so tretjo četrtino dobili z 28:17.

4. četrtina

Dragić je s košem odprl zadnjo četrtino (54:58), ravno kapetan pa je z lepim prodiranjem poskrbel za novo približanje Grkom - v enem napadu je namreč vknjižil tri točke (koš + prosti met) - 57:60. Slovenci so se še bolj približali v nadaljevanju, ko je za dve zadel Prepelič (60:62). Za izenačenje je po dolgem času poskrbel Dončić - najprej je Čančar metal za tri, zgrešil je, njegov met pa je z odličnim skokom v napadu popravil igralec Reala, ki je zabil za 66:66. Nato je Murić zadel trojko (prve točke je dosegel v zadnji četrtini) in Slovenija je prišla v vodstvo (69:66). V tem času je bil Dragić na klopi, na parket pa je ponovno vstopil za zadnji dve minuti igre. Dragić je bil po vrnitvi znova natančen pri izvajanju prostih metov (73:70), 22 sekund pred koncem tekme pa je še uspešno prodiral (75:70). Slukas je znižal na 75:72. Grkom je primanjkovalo časa, Slovence so ustavili z osebno napako. Prepelič je bil enkrat uspešen (76:72). Kalates je dvakrat neuspešno metal za tri, slovensko zmago pa je ponovno potrdil Randolph, ki je bil uspešen s črte prostih metov (78:72).

V ponedeljek je v skupini A prost dan, naslednjo tekmo pa bo Slovenija igrala v torek ob 12.45 proti Islandiji.

Spored v skupini A sta odprli Francija in Islandija. Evropski prvaki iz leta 2013 po pričakovanjih niso imeli težav in so Islandce odpravili s 115:79.

SKUPINA A

SLOVENIJA - GRČIJA

78:72 (23:13, 12:17, 17:28, 26:14)

4.000; Dončić 22 (4/5 za dve, 3/7 za tri), Dragić 20 (7/14 za dve), Prepelič 16, Randolph 8, Murić in Vidmar po 6; Slukas 18, Papas, Papajanis in Printezis (10 skokov) po 10, Burusis 9, Kalates 6, Papapetru 5, Papanikolau 4.

Met za tri: 7/20; 3/20

Met za dve: 18/39; 26/49

Prosti meti: 21/30; 11/14

Skoki: 36; 40





FRANCIJA - ISLANDIJA

115:79 (29:25, 20:17, 37:14, 29:23)

De Colo 16, Seraphin in Jackson po 14, Lauvergne 13, Poirier in Toupane po 10; Stefansson 23, Hermannsson 13.



Ob 19.00:

FINSKA - POLJSKA



SKUPINA B

GRUZIJA - UKRAJINA

81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21)

Šermadini in Pačulia po 17; Pustovji 19, Lukašov in Lipovji po 17.

LITVA - ITALIJA

78:73 (23:23, 18:9, 16:17, 21:24)

Juskevičius 20, Kuzminskas 14, Valančiunas 13, Kalnietis 12; Datome 24, Belinelli 14, Filloy 10.

Ob 20.30:

NEMČIJA - IZRAEL

R. K., Dolores Subotić, foto: EPA