Stoženski turnir s svetovnim vrhom bo pokazal, kam sodi Slovenija

Pogovor z Dejanom Vinčićem

6. september 2018 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Na turnirju, ki ga organiziramo doma, bomo videli, kje smo," je povedal Dejan Vinčić, od katerega je v veliki meri odvisna igra slovenske odbojkarske reprezentance.

Izbrana vrsta se pripravlja na premierni nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 9. septembra v Italiji in Bolgariji. Slovenijo prva tekma sicer čaka v sredo, ko se bo v Firencah, kjer bo igrala skupinski del v Nelson Mandela Forumu, pomerila z Dominikansko republiko. Nato sledijo še obračuni z Japonsko, Belgijo, Argentino in Italijo, še pred tem pa močan turnir v Stožicah, kjer sodelujejo Iranci, Američani Kanadčani.

"Za zdaj še nismo v tisti najboljši formi, kar je razumljivo, ampak mislim, da je v teh zadnjih dveh tednih pred prvenstvom, ko vadimo v Ljubljani in ko je za nami del posvečanja fizični pripravi, bilo in je dovolj časa, da se povsem uigramo in povežemo našo igro. Noge so lažje, smo eksplozivnejši in tako bo laže teklo. Na turnirju, ki ga organiziramo doma, bomo videli, kje smo," je dejal 31-letni izkušeni podajalec, ki si kruh služi na Poljskem pri ekipi Cerrad Czarni Radom.

Da pridejo tako močne ekipe, ni majhna stvar

V Stožicah čakajo Slovenijo – še pred tem se je za zaprtimi vrati pomerila z Avstralijo – obračuni z elito svetovne odbojke. Namreč, Iran je na svetovni lestvici po julijski spremembi trenutno osmi, Kanada šesta, ZDA pa so samo za Brazilijo druge: "Turnir je nedvomno ena lepa in dobrodošla stvar, kajti v Ljubljano prihajajo res kakovostne reprezentance. Da pridejo tako močne ekipe, ni majhna stvar. Ritem bo podoben kot na svetovnem prvenstvu, ko si bodo tekme sledile dan za dnem. Za zdaj tudi še nismo imeli tistega pravega preizkusa, saj vemo, da Egipt, s katerim smo igrali dve tekmi, ni enakovreden tekmec. V tistem času, ko smo imeli precej težke noge, ko smo bili sredi fizičnih priprav, smo ga gladko premagali. Nemci so na drugi strani začeli priprave teden dni pred našima tekmama, zato bo ta turnir res prav prišel, da vidimo, kje smo."

Na tekmi proti Egiptu je Vinčić staknil poškodbo mečne mišice, zaradi katere je po navodilih zdravniške službe počival teden dni. Že lani je imel težave z mečno mišico, a zdaj normalno vadi, za izbrano vrsto pa sta sicer že skoraj dva meseca priprav: "Mislim, da so bile priprave časovno pravilno tempirane. Na začetku so vedno v vseh reprezentancah in v vseh športih uvodni trije tedni peklenski. Takrat so noge težke in igra seveda ni prava. Popoldanski trening z žogo ne teče, a je zdaj to že za nami. Mislim, da smo fizično zelo dobro pripravljeni. Ni resnejših poškodb, le nekaj tistih mikro, ampak bo do prvenstva vse v najlepšem redu."

Slovenija je z Nemci na obeh tekmah igrala 3:2, vsak reprezentanca pa je dobila eno srečanje. Nemčija, ki jo vodi Andrea Giani, je zdajšnji evropski podprvak, tako kot je bila pod taktirko italijanskega strokovnjaka tudi Slovenija. Izkušnje s turnirja najboljših reprezentanc stare celine leta 2015 v Bolgariji in Italiji bodo na šampionatu, ki ga znova gostita ti dve državi, prišle zelo prav: "Ko se enkrat boriš za medalje, so to izkušnje, ki pridejo zelo prav. Zagotovo bo to pomembno, saj vemo, da je svetovno prvenstvo zelo zgoščeno. Vmes ni veliko premora. To je tekmovanje, kjer bodo vsi dobili priložnost. Šest ali sedem igralcev takega ritma ne more zdržati. Zelo pomembno bo, da bomo vsi na pravem nivoju."

Ob olimpijkih igrah SP največje tekmovanje

Pred tremi leti je na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji Slovenija med 9. in 18. oktobrom odigrala sedem tekem. Tokrat bo prvenstvo še daljše, med 12. in 30. septembrom čaka finalista 12 obračunov: "To poudarjam, se pravi, da je vseh 12 oziroma 14 igralcev, kolikor nas bo, pripravljenih, da v vsakem trenutku dajo maksimum in da bodo vsi na pravi ravni, da pridejo v igro in naredijo svoje delo. Noben športnik na takem tekmovanju ne more zdržati takega ritma, da ne bi potem trpela kakovost, če ni rotacije. Res bo pomembno, da bomo vsi dobro pripravljeni."

"Iskreno o prvenstvu še ne razmišljam, zagotovo pa bliže, ko bo, bolj se mu bomo posvečali in bomo tudi z glavami pri turnirju. Za zdaj se ukvarjamo še s sabo in s svojo igro, ne pa še s tekmeci, za kar bo še čas. Čaka nas velik izziv, saj je to največje tekmovanje poleg olimpijskih iger, ki se ga športnik lahko udeleži. Seveda smo vsi zelo motivirani, saj je to prvo svetovno prvenstvo za slovensko odbojko. Kot ves čas poudarjamo, bomo šli iz tekme v tekmo in bomo videli, kam nas bo to poneslo. Zagotovo moramo priti iz skupine, najprej pa bomo videli," je dodal Vinčić, ki je bil leta 2015 najboljši posameznik Evropske lige, ki jo je Slovenija osvojila še pred srebrom na evropskem prvenstvu.

LJUBLJANA, Volleyball Challenge, četrtek ob 18.00:

SLOVENIJA - KANADA

Ob 21.15:

ZDA - IRAN

Petek ob 17.00:

KANADA - ZDA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - IRAN

Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - ZDA

Ob 21.15:

IRAN - KANADA

Tilen Jamnik