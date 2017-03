Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Gordon Strachan je bil dobre volje na današnjem treningu. Foto: Reuters Napadalec Norwicha Steven Naismith (levo) je dosegel edini zadetek za Škote v sredo zvečer. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strachan zaskrbljen po generalki Škotov - številni v klubih le rezervisti

Naismith edini strelec proti Kanadi

23. marec 2017 ob 20:03

Nogometaši Škotske štiri dni pred tekmo s Slovenijo niso blesteli proti Kanadi (1:1). Selektor Gordon Strachan je zadovoljen, da je imel priložnost preizkusiti igralce, ki ne igrajo veliko v svojih klubih.

117. reprezentanca sveta je povedla na Easter Roadu v Edinburgu. Fraser Aird, ki igra za Falkirk v drugi škotski ligi, je unovčil veliko napako obrambe Škotov. Steven Naismith je pred 9.150 gledalci izenačil deset minut pred odmorom, pred vrati je preusmeril smer žogi po strelu Toma Cairneyja.

"V prvih 15 minutah smo izgubili precej žog in to se je poznalo v nadaljevanju, ko nikakor nismo našli prave igre. Take stvari se dogajajo, ker igralci ne igrajo redno v svojih klubih," je pojasnil 60-letni Strachan.

"Ena izmed naših najboljših odločitev v zadnjem času je ta, da smo odigrali to prijateljsko tekmo. Našli smo ogromno stvari, ki se lahko še izboljšajo do nedelje. Težko je pričakovati od igralcev, ki skoraj nič ne igrajo, da bodo prekipevali od samozavesti. Naučili smo se pomembne lekcije, da si nikakor ne smemo privoščiti toliko napak pri podajah v uvodne četrt ure. Vse skupaj se pozna na hitrosti, igralci nimajo pravega občutka za podaje in tudi pred vrati ni pravih reakcij," je napake analiziral škotski selektor, ki je med letoma 1984 in 1989 odigral 160 tekem za Manchester United v angleškem prvenstvu.

Tudi golfisti ne morejo brez rednega igranja na masters

Ikechi Anya je marca le enkrat vstopil kot rezervist za Derby County. Osrednja branilca Christophe Berra in Charlie Mulgrew nista bila zanesljiva. Na levi strani je igral Oliver Burke, ki je prav tako v vlogi rezervista pri RB Leipzigu.

"Vse skupaj lahko primerjamo z igralcem golfa, ki ne igra okoli šest tednov, nato pa gre na masters v Augusto," je še dodal Strachan.

Škotska ima v skupini F po štirih krogih le štiri točke, v nedeljo pa bo ob 20.45 na Hampden Parku gostila Slovenijo.

Skupina F, edelja ob 18.00:

ANGLIJA - LITVA



Ob 20.45:

ŠKOTSKA - SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



MALTA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 4 3 1 0 6:0 10 SLOVENIJA 4 2 2 0 4:2 8 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:2 6 LITVA 4 1 2 1 5:7 5 ŠKOTSKA 4 1 1 2 6:8 4 MALTA 4 0 0 4 1:10 0

