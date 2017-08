Strašni Rusi končali slovenske sanje o novem podvigu

Tekmeci izjemni pri servisu in v bloku

31. avgust 2017 ob 15:27,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 19:04

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Slovenska odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu ne bo ubranila srebrne medalje. Njena pot se je končala v četrtfinalu, saj so bili Rusi v Krakovu močnejši s 3:0.

Nizi so se končali na 17, 19 in 19. Rusi so tako še drugič na letošnjem EP-ju ugnali Slovence s 3:0, a tokrat so igrali še precej bolje in prevladovali tako pri servisu kot v bloku. Sloveniji igra ni stekla, napadalna učinkovitost je šepala, za enakovreden boj z res izjemnim tekmecem pa bi morala biti vsaj tako razpoložena kot včeraj ob presenetljivi zmagi nad Poljaki. Rusi so dosegli 13 blok točk, Slovenci le dve, imeli 56-odstoten napad, Slovenci le 37-odstotnega.

Že v prvem nizu so bili Rusi, ki so blesteli zlasti pri začetnih udarcih, premočni. S petimi zaporednimi točkami in razpoloženim Maksimom Mihajlovom so povedli s 6:2 in 11:5, slovenskega odgovora pa ni bilo.

Drugi niz je bil nekoliko bolj izenačen, Slovenci so odigrali tudi nekaj lepih akcij. Servis sicer nikakor ni stekel. Ko je Mitja Gasparini žogo poslal v mrežo, so Rusi izenačili na 3:3. Prvo otipljivejšo prednost so si priborili, ko je Artem Volvič zabil žogo takoj za mrežo za 9:7, sledil pa je slab sprejem Alena Šketa in rusko vodstvo 10:7. Čudežni deček ruske odbojke Dmitrij Volkov je zaustavil Tončka Šterna (zamenjal je Gasparinija) za 12:8. Rusi so držali visok ritem in Slovencem niso dopustili, da bi se približali.

V zadnjem nizu si je pri 2:2 Jan Kozamernik zvil gleženj, zamenjal ga je Danijel Koncilja. Pri prvem tehničnem odmoru je bilo 8:5, pri drugem 16:13. Slovenci so vmes sicer znižali zaostanek na eno točko, a za preobrat niso imeli moči.



Dejan Vinčić: "Zelo težko, zelo naporno je bilo danes. Lahko imamo sto alibijev, lahko jih naštejem, a nima smisla, saj niso več pomembni. Odigrali smo slabo, od samega začetka se nismo držali načrta, dogovorov, energija ni bila prava. Težko je, ko ti Rusi pobegnejo za tri štiri točke in ko jim gre praktično vse, od servisa, bloka, napada. Po prvem nizu se je bilo težko pobrati, dali smo vse od sebe, čeprav vem, da bi lahko bilo bolje."

Jani Kovačič: "Rusi so bili danes predobri, uspevalo jim je vse. Mi pa nismo bili na ravni včerajšnje tekme proti Poljski, ko smo narekovali ritem. Ni bilo prave energije, ni bilo to to, česar smo sposobni. Vsekakor pa uvrstitev v četrtfinale smatram kot uspeh. Premagali smo Poljsko, ki sodi med najboljše reprezentance na svetu. Imamo pa rezerve, upam, da jih bomo na naslednjih tekmovanjih izkoristili in še razveseljevali svoje navijače."

EP v odbojki, četrtfinale:

RUSIJA - Slovenija (Krakov)

3:0 (17, 19, 19)



Rusija: Vlasov 6, Volvič 8, Grankin 1, Volkov 12, Berežko 10, Aščev, Butkov, Feoktistov, Žigalov, Mihajlov 13, Kliuka, Kurkajev, Golubjev, Martinjuk.

Slovenija: T. Štern 3, Pajenk 5, Ž. Štern, Kozamernik 3, Šket 8, Gasparini 2, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 12.

NEMČIJA - Češka (Katovice)

3:1 (22, -16, 23, 20)



Danes ob 20.30:

SRBIJA - BOLGARIJA (Krakov)



BELGIJA - ITALIJA (Katovice)

