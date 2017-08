Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Gatlinu zlato, Boltu večna slava. Justin Gatlin se je takoj po finalnem teku poklonil izjemni karieri Usaina Bolta. Foto: Reuters Pred dvema letoma je Gatlin na SP-ju za Boltom zaostal le stotinko, tokrat pa je bil finiš 35-letnega Američana izjemen. Foto: Reuters VIDEO London: Moški finale na 100 m Sorodne novice "Povratnik" Gatlin zasenčil slovo le tretjega Bolta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strela udarila s sedme proge

M. Johnson: "Ves svet je želel, da zmaga Bolt"

6. avgust 2017 ob 09:15

London - MMC RTV SLO, Reuters

Vrhunec svetovnega atletskega prvenstva se je končal presenetljivo. Občinstvo ni moglo verjeti, še režiser prenosa je bil zmeden. Justin Gatlin je premagal Usaina Bolta, ni pa ga zasenčil.

Novi kralj šprinta je postal Američan Justin Gatlin, ki je na svetovnem prvenstvu v Londonu z 9,92 za dve stotinki premagal rojaka Christiana Colemana, Usain Bolt pa ni mogel izvleči več kot tretjega mesta. Bolt je spet slabo štartal (imel je drugi najslabši reakcijski čas), njegovih 41 korakov do ciljne črte pa tokrat ni bilo dovolj hitrih za novo zlato medaljo, že dvanajsto na svetovnih prvenstvih. Na sosednji progi je bil 21-letni Christian Coleman ves čas pred Boltom, po 50 metrih je bila razlika kakšen meter. Toda Justin Gatlin je bil takrat v še slabšem položaju kot Bolt, a se je z izjemnim finišem izstrelil do največje zmage v karieri. Strela (takšen je Boltov vzdevek) je udarila s sedme proge ...

Bolt tekmecu takoj čestital za naslov

Premagati Bolta, s katerim nikoli nista imela prav prijateljskega odnosa, na njegovi poslovilni tekmi je tisto, kar si je Gatlin najbolj želel. A na koncu ni bilo časa za zamere. Gatlin se je takoj po finalu poklonil "njegovemu veličanstvu", tudi Bolt je tekmecu po toplem objemu takoj čestital. "Usain mi je rekel: čestitam, zaslužil si si zmago, saj ve, kako trdo sem delal," je povedal Gatlin, ki je po desetih letih (leta 2007 je bil Tyson Gay zadnji ameriški svetovni prvak) Američanom spet prinesel primat v najbolj čislani atletski disciplini. Na prejšnjih dveh prvenstvih je bil Gatlin drugi, obakrat ga je seveda ugnal Bolt, v Pekingu pred dvema letoma le za stotinko.

Coleman dvakrat v enem dnevu ugnal vzornika

"Na vseh prejšnjih tekmah sem se kljub porazom učil. Bolt me je učil, kako postati boljši. Spoštujem ga, ogromno je naredil za atletiko in bil navdih za ostale. Vesel sem, da sem bil lahko njegov tekmec" je bil spoštljiv 35-letni Gatlin. Z razpletom finala na sto metrov je bil zelo zadovoljen tudi predstavnik novega roda šprinterjev Christian Coleman, z 9,82 lastnik najboljše letošnje znamke na svetu. "Srečen sem bil že zaradi tega, ker sem lahko z Boltom stal na štartni črti, dvakrat v enem dnevu premagati legendarnega atleta, ki sem ga spremljal med odraščanjem, pa je sanjsko." Coleman je Bolta (tudi za stotinko) ugnal že v polfinalu.

Od kod ta opredelitev zlobnega fanta?

60 tisoč gledalcev je Gatlina že ob prihodu na stadion izžvižgalo, saj je moral zaradi dopinga dvakrat odslužiti kazen "Žalostno, da so bili žvižgi glasnejši kot navijanje. Večer je bil še vedno čaroben za atletiko. Vesel sem, da sem bil njegov tekmec. Eden največjih. Vem, da predstavljam slab lik, ker je Usain heroj. Ker je to senzacionalno. To me ne moti. Ampak lepo vas prosim. Nikoli o nikomur ne govorim ničesar slabega. V intervjujih vedno spodbujam tekmece. Ne vem, od kod ta opredelitev zlobnega fanta," se je spraševal Gatlin, leta 2004 olimpijski prvak, leto kasneje pa je bil svetovni prvak tako na 100 kot na 200 metrov.

Boltu ni žal, da je vztrajal še eno leto

Če sta se Gatlin in Coleman kar hitro po razpletu finala umaknila z londonskega olimpijskega štadiona, pa se je Usain Bolt še dolgo poslavljal od občinstva in delil avtograme. Zavedal se je, da ga pokopal predvsem slab štart. "To me ubija. Že po polfinalu sem vedel, da bom v težavah, če ne bom dobro štartal in to se je zgodilo. Trdno sem delal tudi za svojo zadnjo sezono. Sem razočaran, a dal sem svoj maksimum. Za navijače sem kariero podaljšal še za eno leto in ni mi žal. Tudi ta poraz ne spremeni ničesar v moji karieri." Bolt bo v Londonu nastopil še v jamajški štafeti 4 x 100 metrov, na 200-m razdalji, kjer ima tudi svetovni rekord, pa ga ne bo. "Verjetno bi bilo še slabše, saj nisem v pravi formi za tek na 200 metrov."

"Ves svet je želel, da zmaga Bolt"

Mnenja, ali bi moral Bolt kariero končati že po lanskih olimpijskih igrah, so deljena. V letošnji sezoni je bil daleč od svojih najboljših dosežkov, vseeno pa so vsi pričakovali in tudi želeli, da se bi poslovil z novo zlato medaljo. Tudi nekdanji tekaški šampion Michael Johnson, ki nikakor ni privoščil zmage rojaku Gatlinu. "Vemo za njegove dopinške prekrške, sam pa imam težave z atleti, ki se dopingirajo. Ves svet je želel, da zmaga Bolt." Slovo Usaina Bolta torej ni bilo tako bleščeče kot njegova kariera, kar pa ne spremeni dejstva, da bo v slogu Muhammada Alija ali Michaela Jordana za vedno ostal globalna športna zvezda najvišjega ranga.

Tomaž Okorn