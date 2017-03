Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prvi slovenski adut bo Živa Dvoršak. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strelci v Mariboru za evropske naslove

Rajomnd Debevec ne bo nastopal

1. marec 2017 ob 13:36

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Maribor bo prihodnji teden gostil strelsko evropsko prvenstvo z zračnim orožjem. Kvalifikacije med 6. in 12. marcem bodo v centru Draš, finalne preizkušnje pa v Turnerjevi dvorani hotela Habakuk.

"Gre za prvi večji dogodek v novem olimpijskem ciklu, Slovenija in Maribor sta tako prvi organizator večjega tekmovanja v tem letu, ob 641 nastopih smo zelo veseli, da bomo prvič gostitelj tudi novemu načinu ekipnih tekmovanj in da je v programu tekmovanje mešanih ekip, ki bo del olimpijskih disciplin v prihodnjem ciklusu," je povedal predednik organizacijskega odbora Ljubo Germič.

V slovenski izbrani vrsti bo med glavnimi favoritinjami dvakratna olimpijka Živa Dvoršak. Tudi ostali slovenski reprezentanti so na tekmi svetovnega pokala, ki ta teden poteka v New Delhiju, pokazali dobro pripravljenost. Najtrofejnejši slovenski strelec Rajmond Debevec bo z organizatorji sodeloval kot strokovni sodelavec in pod Pohorjem ne bo nastopil.

"Žal v strelski ekipi nimamo Ilke Štuhec, tako da ni takega izrazitega favorita, da bi stavili nanj. Dejstvo pa je, da bomo na domačem tekmovanju nastopili s tremi člani in z ostalimi v vseh kategorijah, prisotni ne bomo zgolj v premikajočih tarčah. Težko je govoriti, koliko bo slovenskih finalnih nastopov. Prvi adut bo Živa Dvoršak, blizu je Urška Kuharič. Z zračno pištolo je Kevin Venta na svetovnem pokalu za en krog zgrešil finale," je o slovenski ekipi dejal predsednik slovenske strelske zveze Janez Slapar.

TV Slovenija bo zagotovila šest neposrednih prenosov. Za ogled tekmovanj vstopnine ni. Za finalne preizkušnje bodo pripravili med 300 in 350 sedišč ter, odvisno od zanimanja, tudi nekaj stojišč.

