Strelski mrk v končnici pokopal Miami

Vujačić brez točk ob porazu New Yorka

28. februar 2017 ob 07:31

Dallas - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija, pri katerih je bil znova najučinkovitejši Goran Dragić, so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA izgubili gostovanje v Dallasu. Bilo je 96:89.

Slovenski reprezentant na parketu odigral 37 minut, iz igre je metal 10/21 (2/5 za tri) in zbral 24 točk, kar pa je bilo vseeno premalo za zmago. Pri gostiteljih sta se izkazala predvsem Seth Curry, ki se je ustavil pri 29 točkah in Harrison Barnes, ki je dosegel pet točk manj.

Strelski mrk Miamija v končnici

Gostje s Floride so prvo četrtino odigrali odlično, po zadetem prostem metu Dragića so povedli s +14 (17:31), nato pa se je njihova prednost začela počasi, a vztrajno topiti. Gostitelji so prvič povedli sredi druge četrtine, ko je Curry zadel s polrazdalje (47:46). Na odmor je Dallas odšel z minimalno prednostjo (55:54). V tretji četrtini se je nato uspel odlepiti od nasprotnika, najvišja prednost je znašala +11 (78:67), v zadnji je nato malce popustil in Miamiju dovolil preobrat - po podaji Diona Waltersa je Dragić s trojko zadel za 84:89 in dokončal delni izid 9:0 -, nato pa v zadnjih štirih minutah in 39 sekundah varovanci Erika Spoelstre niso dosegli več niti točke. Z odlično igro v obrambi in delnim izidom 12:0 so Mavericksi poskrbeli, da je zmaga ostala v Teksasu (96:89).

Liga NBA, tekme 27. februarja:

DALLAS - MIAMI 96:89

Curry 29, Barnes 24; Dragić 24 (met iz igre 10/21), 5 skokov in 6 podaj v 37 minutah, Whiteside 19 in 19 skokov.



NEW YORK - TORONTO 91:92

Anthony 24, Rose in Lee po 16, Vujačić 0 v 3 minutah; DeRozan 37, Ibaka 15.



PHILADELPHIA - GOLDEN STATE 108:119

Šarić 21; Durant 27, Thompson 21.



CLEVELAND - MILWAUKEE 102:95

Irving 25, James 24 in 10 skokov; Brogdon 20.

BOSTON - ATLANTA 98:114

Thomas 19; Schroder 21.

HOUSTON - INDIANA 108:117

Williams 28, Harden 25 in 12 podaj; Teague 25, Stuckey 17.



SACRAMENTO - MINNESOTA 88:102

Koufos (11 skokov), Cauley-Stein in McLemore po 14; Towns 29 in 17 skokov, Wiggins 27.

Vzhodna konferenca:

T Z P %

CLEVELAND CAVALIERS 58 41 17 70,7 BOSTON CELTICS 60 38 22 63,3 TORONTO RAPTORS 60 36 24 60,0 WASHINGTON WIZARDS 57 34 23 59,6 ATLANTA HAWKS 59 33 26 55,9 INDIANA PACERS 60 31 29 51,7 CHICAGO BULLS 59 30 29 50,8 DETROIT PISTONS 59 28 31 47,5 ------------------------------------- MIAMI HEAT 60 27 33 45,0 MILWAUKEE BUCKS 58 26 32 44,8 CHARLOTTE HORNETS 59 25 34 42,4 NEW YORK KNICKS 60 24 36 40,0 PHILADELPHIA 76ERS 59 22 37 37,3 ORLANDO MAGIC 60 22 38 36,7 BROOKLYN NETS 58 9 49 15,5

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 59 50 9 84,7 SAN ANTONIO SPURS 58 45 13 77,6 HOUSTON ROCKETS 61 42 19 68,9 UTAH JAZZ 59 37 22 62,7 LOS ANGELES CLIPPERS 59 36 23 61,0 MEMPHIS GRIZZLIES 60 35 25 58,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 59 34 25 57,6 DENVER NUGGETS 59 26 33 44,1 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 60 25 35 41,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 58 24 34 41,4 DALLAS MAVERICKS 59 24 35 40,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 60 24 36 40,0 NEW ORLEANS PELICANS 60 23 37 38,3 LOS ANGELES LAKERS 60 19 41 31,7 PHOENIX SUNS 59 18 41 30,5 * - v končnici

Tekme 28. februarja:

WASHINGTON - GOLDEN STATE

DETROIT - PORTLAND

CHICAGO - DENVER

MEMPHIS - PHOENIX

OKLAHOMA CITY - UTAH

LA LAKERS - CHARLOTTE

M. L.