Štuhčeva v novi sezoni z vijolično čelado in visokimi cilji

Štuhčeva o ciljih za letošnjo sezono

3. oktober 2017 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ilka Štuhec je postala članica družine Milka. Na novinarski konferenci novega pokrovitelja je med drugim spregovorila tudi o prejšnji sezoni in o načrtih za prihodnost.

Trenutno ajboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec se je pred kratkim vrnila s priprav v Čilu, v soboto je v Švici tudi obiskala tovarno smuči Stöckli, danes pa bo spregovorila o zadanih ciljih za letošnjo sezono, ki bo vrhunec dosegla na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Sezona alpskega smučanja se bo tradicionalno začela v Söldnu 28. oktobra, ko je na sporedu ženski veleslalom, dan zatem se bodo po beli strmini spustili še veleslalomisti.

Nositi Milkino čelado je velika čast

"Gre za veliko čast, da sem v Milkini družini, super," je dejala Štuhčeva. Ob priložnosti ljubljanske predstavitve nove lila zvezde je Mazejeva Štuhčevi izročila Milkino lila čelado, ki jo bo izvrstna smučarka nosila v novi sezoni. Čelado krasi lep velik napis z belimi pisanimi črkami ilka. "Niti najmanj me ne moti, sem iz Maribora, vijolice, lila, to je super, čokolado imam tudi rada, včasih se moram malo 'zabremzati', da je ne bi pojedla preveč," je povedala Štuhčeva.

V Milkini družini smučarskih zvezdnic, Milka skistars, katerih pokrovitelj je proizvajalec slaščic in izdelkov iz čokolade znamke Milka, so ob Štuhčevi in Mazejevi še Italijanka Elena Curtoni, Avstrijki Michaela Kirchgasser in Anna Veith, Francozinja Tessa Worley, Čehinja Šarka Strachova, Nemka Viktoria Rebensburg, z Milko sodeluje tudi nemški smučarski skakalec Andreas Wellinger.

Spomini na zmage jo grejejo

"Lepo se je spomniti vseh zmag in dobrih občutkov, a nova sezona je že praktično pred vrati, ne bi bilo pošteno, če ne bi naredila nič novega, dobri občutki so zapisani, a je treba smučati in dajati vse od sebe, ne glede na minulo sezono. Na pripravah na južni polobli je bilo vse super, le pri smučarskih čevljih je treba odpraviti še kakšno malenkost," je dejala Štuhčeva.

M. L.