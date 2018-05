Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Suad Fileković

6. maj 2018 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Igor Bišćan je naredil vrhunsko zadevo z Olimpijo. V danem trenutku je iz moštva izvlekel kar največ, pa še je imel prostora za napredek v prihodnje. In potem se je ustavilo. Zakaj?

On najboljše ve, zakaj. Žal mi je za takšnega človeka in trenerja, da - vsaj tako vidim - mu ne dajo prostora za delo. Še več bi lahko iztržil. A kakšni so v ozadju interesi, ne vem. Pustite človeka, da dela. Če je že naredil ogromno, če je že pokazal, da lahko. Da zna. Zakaj ga ne pustite delati? Pustite ga delati, ljudje božji.

Nekdanji nogometaš Maribora in Olimpije, zdaj pa menedžer in svetovalec Suad Fileković o trenerju Olimpije Igorju Bišćanu. Vir: EkipaSN

R. K.