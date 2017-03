Sundby zmagovalec kraljevske preizkušnje

Kombinatorec Marjan Jelenko 30.

11. marec 2017 ob 16:46

Oslo - MMC RTV SLO

Norveški smučarski tekač Martin Johnsrud Sundby je dobil preizkušnjo na 50 kilometrov klasično v Oslu.

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je slavil z devetimi sekundami prednosti pred Fincem Ivom Niskanenom, medtem ko je bil tretji Rus Aleksander Bessmertnih. Slovenci niso nastopili.

V Oslu so zbrani tudi nordijski kombinatorci. Tekmo za svetovni pokal je zmagal Japonec Akito Vatabe. Sledili so Nemci Eric Frenzel, Björn Kircheisen in Johannes Rydzek. Slovenec Marjan Jelenko je s 30. mestom tretjič v sezoni osvojil točke.

SVETOVNI POKAL OSLO 50 km klasično (M): 1. M. J. SUNDBY NOR 2:02:59,7 2. I. NISKANEN FIN +9,9 3. A. BESSMERTNIH RUS 1:15,2 4. S. RÖTHE NOR 1:15,2 5. N. DYRHAUG NOR 1:15,2 6. A. HARVEY KAN 1:15,4 7. H. C. HOLUND NOR 1:17,2 8. S. USTJUGOV RUS 2:35,0 9. A. LARKOV RUS 2:35,2 10. S. TURIŠČEV RUS 2:42,2

SKUPNI VRSTNI RED Moški (27/32): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.626 2. S. USTJUGOV RUS 1.176 3. A. HARVEY KAN 844 4. M. HEIKKINEN FIN 837 5. M. HELLNER ŠVE 668 104. J. LAMPIČ SLO 24 134. M. ŠIMENC SLO 9

A. V.