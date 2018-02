Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 13 glasov Ocenite to novico! V Minneapolisu je sicer sneg, a Super Bowl se bo igral v dvorani. Foto: Reuters Tom Brady je prvi obraz New Englanda. Foto: Reuters Nick Foles je že bil prvi podajalec Philadelphie, a se je moral umakniti Carsonu Wentzu. Zdaj ima priložnost, da sam popelje Eaglese do naslova. Foto: Reuters Dodaj v

Super Bowl: New England brani naslov, Philadelphia lovi prvi prstan

Tom Brady pri 40 letih MVP

4. februar 2018 ob 08:48

Minneapolis - MMC RTV SLO

Minneapolis pričakuje najpomembnejšo tekmo v ameriškem športu - v noči na ponedeljek bosta na Super Bowlu igrala New England in Philadelphia.

Tekmo bo gostil novozgrajeni stadion Minnesote, ki je izgubila v konferenčnem finalu in tako za las ostala brez možnosti, da bi kot prva ekipa gostila Super Bowl. Tekma se bo začela ob 0.30 po srednjeevropskem času. Obe ekipi sta v rednem delu izgubili samo po trikrat in nato v končnici unovčili prednost domačega terena.

Brady najstarejši prejemnik nagrade MVP

Prvo ime New Englanda je podajalec Tom Brady, ki je bil dan pred tekmo izglasovan za MVP-ja sezone. To nagrado je prejel tretjič, s 40 leti je najstarejši igralec s to nagrado. Njegova prva tarča je Rob Gronkowski, ki se je poškodoval v konferenčnem finalu. Prisoten je bil na sredinem treningu, na katerem pa se ni udeleževal kontaktov. Za Bradyja je to že osmi Super Bowl, Patriote je popeljal do vseh petih prstanov v zgodovini kluba. New England brani naslov, hkrati pa je zadnja ekipa, ki ji je uspelo ubraniti naslov prvaka (zaporedna naslova v sezonah 2003 in 2004).

Nihče ni resno računal na Philadelphio

Na drugi strani bo Philadelphia igrala v svojem tretjem Super Bowlu in lovila prvi naslov (trikrat je bila že najboljša v državi še pred igranjem na Super Bowlih, zadnjič leta 1960). Zadnjič je na Super Bowlu igrala pred 13 leti, ko jo je porazil prav New England. Po poškodbi podajalca Carsona Wentza nihče ni povsem resno računal na zmago v Konferenci NFC, a je imel rezervi podajalec Nick Foles drugačne načrte.

Stavnice dajejo rahlo prednost New Englandu.

52. Super Bowl, ponedeljek ob 0.30:

PHILADELPHIA - NEW ENGLAND

Zadnjih 10 Super Bowlov:

2016: ATLANTA - NEW ENGLAND 28:34

2015: CAROLINA - DENVER 10:24

2014: SEATTLE - NEW ENGLAND 24:28

2013: SEATTLE - DENVER 43:8

2012: BALTIMORE - SAN FRANCISCO 34:31

2011: NEW ENGLAND - NY GIANTS 17:21

2010: PITTSBURGH - GREEN BAY 25:31

2009: INDIANAPOLIS - NEW ORLEANS 17:31

2008: PITTSBURGH - ARIZONA 27:23

2007: NEW ENGLAND - NY GIANTS 14:17



Opomba: Letnica označuje sezono in ne leta, ko se je igral Super Bowl.

