Super Bowl v živo: Atlanta - New England 28:28 (podaljšek)

Ryan ugnal Bradyja v boju za MVP

5. februar 2017 ob 08:07,

zadnji poseg: 6. februar 2017 ob 04:21

New York - MMC RTV SLO

Dolgega čakanja je konec, v Houstonu poteka najpomembnejša tekma v ameriškem športu - Super Bowl. Za naslov prvaka Lige NFL se borita Atlanta in New England.

Tekma se je začela ob 0.38. Izid po rednem delu se je končal z 28:28, kar pomeni, da sploh prvič v zgodovini Super Bowlov gledamo podaljške.

Film Super Bowla

Prvi so žogo dobili Patrioti, a jim ni uspelo dobiti niti enega prvega poskusa, zato so morali žogo predati že po dobri minuti. Bolj udarno so začeli Falconsi, saj je Devonta Freeman že v prvi akciji po tleh pridobil kar 37 jardov. A to je bilo za začetek tudi vse, saj so morali igralci v rdečem tri akcije kasneje tudi sami predati žogo. Patsi so v drugem napadu pokazali nekaj več življenja, a Brady je bil dvakrat podrt, kar je pomenilo še tretji zaporedni punt na tekmi. Po še četrti predaji žogi je pomenilo, da v uvodni četrtini ni bila dosežena niti ena točka.

Dva napada in trije zadetki Atlante

Na začetku druge četrtine se je tekma razživela. Najprej je kazalo, da bo New England le prišel do prvih točk, a je LeGarrette Blount 33 jardov pred končno cono izgubil žogo. Na drugi strani so rdeči hitro prekorakali igrišče, v končno cono pa je s petih jardov prešprintal Freeman. Tehtnica se je vse bolj začela prevešati na stran Atlante, saj je le nekaj minut kasneje podvojila vodstvo - Matt Ryan je z 19 jardov v končni coni našel Austina Hooperja. Voda je že precej tekla v grlo New Englanda, ki se je ob koncu prvega polčasa le počasi premikal (še to po zaslugi kar treh zastavic), a je Brady tri minute pred koncem polčasa vrgel prestreženo podajo, Robert Alford je ujel žogo, z njo pretekel kar 82 jardov v nasprotno smer in povišal že na 21:0. Patsi so v zadnjem napadu uvodnega polčasa bili blizu končne cone, a so se morali po kazni zadovoljiti le s prostim strelom Stephena Gostkowskega.

Patsom uspelo osem točk - prvič ...Coleman hitro povišal na 28:3

Če so Patsi želeli v tej tekmi še kaj narediti, bi morali na začetku drugega polčasa udariti iz vseh topov, a to jim ni uspelo, saj so zapravili svoj prvi napad, na drugi strani pa je Ryan s šestih jardov v končno cono poslal Tevina Colemana, ki je prednost povišal že na 28:3. Ob koncu tretje četrtine je Patsom le uspelo priti v končno cono, podajo je ujel James White, Gostkowski pa je pri strelu za dodatno točko zadel le vratnico. Patsi so poskušali z on-side kickom, a jim nakana ni uspela. Atlanta je imela odlično izhodišče, a ji ga ni uspelo pretvoriti v točke.

New England je začel zadnjo četrtino, a je v dolgem napadu pokuril veliko časa in se moral zadovoljiti le s prostim strelom, ki je še vedno pomenil zaostanek 16 točk (28:12). Falconsi so očitno mislili, da je že vse konec, a je Ryan na svoji strani igrišča izgubil žogo, nepopustljivi Patsi pa so se še bolj približali po novem zadetku Bradyja, ki je podal za zadetek Dannyju Amendoli, po uspešni akciji za dve točki je bil izid znižan na 28:20.

... in še drugič!

Atlanta je v hitrem napadu prišla že vsega 22 jardov do končne cone, kar je pomenilo, da so bili že v položaju prostega strela, s katerim bi lahko ušli v varne vode, a so po sacku in kazni za 10 jardov morali predati žogo. To je pomenilo, da je imel New England tri in pol minute časa, da prekoraka igrišče in se še z eno akcijo 6+2 celo reši v podaljšek. Patsi so neverjetno hitro prekorali igrišče, v končno cono se je sprehodil White, akcijo za dve točki pa je potrdil Amendola!

New England na tekmi vseh tekem igra že devetič, kar je nov rekord, in lovi svoj peti naslov. Na drugi strani je to za Atlanto šele drugi Super Bowl, po finalu v sezoni 1998 zdaj išče prvi naslov.

Oba napada sta vroča

Na Super Bowlu je pričakovati visok izid, saj Ryan in Brady mojstrsko vodita napad, obramba pa ni na tako izjemni ravni. Morda se bo trend obrnil prav v Houstonu.

Ob polčasu navdušila Lady Gaga

Ameriško himno je zapel Luke Bryan, kovanec je vrgel nekdanji predsednik George H. W. Bush, krajši koncert ob polčasu pa je imela Lady Gaga, ki je navdušila. Svoj nastop je začela na vrhu stadiona in se nato vrgla proti igrišču.

Ryan prvič postal MVP sezone

Dan pred tekmo so bile podeljene nagrade. Najkoristnejši igralec je postal podajalec Matt Ryan, ki je popeljal Atlanto na Super Bowl. 31-letnik je prejel natanko polovico glasov (25 od 50). Zanimivo, drugo mesto je pripadlo podajalcu New Englanda Tomu Bradyju (11).

51. Super Bowl, ponedeljek ob 0.30:

ATLANTA - NEW ENGLAND

28:28 (0:0, 21:3, 7:6, 0:19)

7:0 - Devonta Freeman, tek, 5 jardov (17:40)

14:0 - Austin Hooper, ujeta podaja, 19 jardov (22:12)

21:0 - Robert Alford, prestrežena podaja, 82 jardov (27:39)

21:3 - Stephen Gostkowski, prosti strel, 41 jardov (29:55)

28:3 - Tevin Coleman, ujeta podaja, 6 jardov (37:29)

28:9 - James White, ujeta podaja, 5 jardov (42:54)

28:12 - Stephen Gostkowski, prosti strel, 33 jardov (50:12)

28:20 - Danny Amendola, ujeta podaja, 6 jardov (54:04)

28:28 - James White, tek, 1 jard (59:03)

Zadnjih 10 Super Bowlov:

2015: CAROLINA - DENVER 10:24

2014: SEATTLE - NEW ENGLAND 24:28

2013: SEATTLE - DENVER 43:8

2012: BALTIMORE - SAN FRANCISCO 34:31

2011: NEW ENGLAND - NY GIANTS 17:21

2010: PITTSBURGH - GREEN BAY 25:31

2009: INDIANAPOLIS - NEW ORLEANS 17:31

2008: PITTSBURGH - ARIZONA 27:23

2007: NEW ENGLAND - NY GIANTS 14:17

2006: INDIANAPOLIS - CHICAGO 29:17

Opomba: Letnica označuje sezono in ne leta, ko se je igral Super Bowl.

S. J.