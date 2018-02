Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 33 glasov Ocenite to novico! Nick Foles je imel odličen prvi polćas - podal je za 215 jardov in en zadetek, eno podajo za zadetek pa je ujel sam. Foto: Reuters Liga NFL je priljubljena tudi v Sloveniji, v več lokalih poteka organiziran ogled tekme. Foto: MMC RTV SLO Alshon Jeffery je spretno dosegel prvi zadetek na tekmi. Foto: Reuters LeGarrette Blount se je veselil zadetka proti Patsom. Foto: Reuters James White je dosegel edini zadetek Patsov v prvem polčasu. Foto: Reuters Stephen Gostkowski se je v 2. četrtini pri izvedbi prostega strela skoraj ustavil, nato pa žogo poslal v vratnico. Foto: Reuters Dodaj v

Super Bowl v živo: New England - Philadelphia 26:29

Tom Brady pri 40 letih MVP

4. februar 2018 ob 08:48,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 03:23

Minneapolis - MMC RTV SLO

V Minneapolisu poteka najpomembnejša tekma v ameriškem športu, ob 0.30 se je začel Super Bowl med New Englandom in Philadelphio.

Trenutni izid je 29:26 za Philadelphio. Prvi polčas je bil napadalno izjemno bogat, saj se je prvič v zgodovini Super Bowlov zgodilo, da sta obe ekipi v napadu dosegli več kot 300 jardov (350:323 za New England), a v slačilnico je s prednostjo odšla Philadelphia (22:12).

Film tekme - 1. četrtina

Prvi napad je dobila Philadelphia, ki je kljub dvema tretjima poskusoma hitro prekorakala skoraj celo igrišče. Prišla je vsega dva jarda od končne cone, ko je kazen zaradi prehitrega štarta dobil Zach Ertz. Eaglesi so se morali zadovoljiti s prosim strelom in tremi točkami.

Skoraj identično se je začel prvi napad Patriotov, ki so prav tako hitro napredovali (za najdaljšo akcijo je poskrbel Chris Hogan, ki je pridobil 28 jardov), a ustavilo se je tik pred rajem, Stephen Gostkowski je zadel lahek prosti strel in izenačil na 3:3.

Dve akciji za 70 jardov

Zeleni so potrebovali dobro minuto za prvi zadetek. Najprej je LeGarrette Blount gazil po tleh in pridobil kar 36 jardov. V naslednji akciji pa je Nick Foles s 34 jardov v končno cono poslal Alshona Jeffreyja, ki je res mojstrsko ujel žogo. A umanjkala je pika na i, saj je Jake Elliott zgrešil strel za dodatno točko.

2. četrtina

Patsi tudi v drugem napadu niso imeli težav, a so se spet ustavili na popolnoma istem mestu - 8 jardov od končne cone. A tokrat so imeli težave pri izvedbi prostega strela, saj je žoga že padla, Gostkowski se je pri izvedbi prostega strela ustavil, vseeno streljal na gol, a se je žoga od vratnice odbila nazaj v polje. Patsom se smola ni maščevala, saj so spet takoj dobili žogo, v eni od akciji se je Tom Brady znašel v vlogi lovilca, a čeprav je bil sam, žoge ni ukrotil.

Blount zadel proti zadnjemu delodajalcu

Na drugi strani je Philadelphia spet ekspresno dosegla zadetek, saj je v treh minutah premagala 65 jardov, zadnjo potezo je imel tekač Blount (še lani član Patsov), ki se je v končno cono prebil z 21 jardov. Eaglesom tudi tokrat zadetka ni uspelo potrditi, saj so neuspešno poskušali z akcijo za dve točki. Patsi so serijo 0:14 prekinili s prostim strelom Gostkowskega, ki je bil natančen s 45 jardov.

White razliko znižal na tri

Naslednji napad Philadelphie se je končal s prestreženo podajo Nicka Folesa, na drugi strani pa je Patsom počasi uspelo ujeti momentum, saj je tekač James White znižal na 15:12. A tudi tretji zadetek v prvem polčasu ni prinesel dodatnih točk, saj je Gostkowski zgrešil strel za dodatno točko. Zadnje točke v prvem polčasu je dosegla Philadelphia - začelo in končalo se je s Folesom. Najprej mu je uspela 55 jardov dolga podaja (žogo je ujel Corey Clement), nato se je sam postavil v vlogo lovilca in v četrtem poskusu z enega jarda stekel v končno cono.

3. četrtina

Drugi polčas so odprli branilci naslova, ki so začeli izjemno. Brady je ves čas stavil na Roba Gronkowskega, ki je v tem napadu ujel kar štiri podaje, med drugim tudi tisto za zadetek, s katero so Patsi znižali na 22:19. Tudi Eaglesi so začeli drugi polčas na enak način, Foles je z 22 jardov med dvema branilcema v končni coni našel Clementa in razlika je spet narasla na deset točk (29:19). Igralci v belem so tudi v drugem napadu dosegli zadetek, šah-mat jim je uspel v sedmih potezah, Brady je v končni coni našel Hogana.

Tekmo gosti novozgrajeni stadion Minnesote, ki je izgubila v konferenčnem finalu in tako za las ostala brez možnosti, da bi kot prva ekipa gostila Super Bowl. Obe ekipi sta v rednem delu izgubili samo po trikrat in nato v končnici unovčili prednost domačega terena.

Tekmo s komentarji spremljamo tudi na MMC-ju. Svoje misli, napovedi in utrinke s tekme lahko zapišete v komentarje pod to novico.



Brady najstarejši prejemnik nagrade MVP

Prvo ime New Englanda je podajalec Tom Brady, ki je bil dan pred tekmo izglasovan za MVP-ja sezone. To nagrado je prejel tretjič, s 40 leti je najstarejši igralec s to nagrado. Njegova prva tarča je Rob Gronkowski, ki se je poškodoval v konferenčnem finalu. Prisoten je bil na sredinem treningu, na katerem pa se ni udeleževal kontaktov. Za Bradyja je to že osmi Super Bowl, Patriote je popeljal do vseh petih prstanov v zgodovini kluba. New England brani naslov, hkrati pa je zadnja ekipa, ki ji je uspelo ubraniti naslov prvaka (zaporedna naslova v sezonah 2003 in 2004).

Nihče ni resno računal na Philadelphio

Na drugi strani Philadelphia igra v svojem tretjem Super Bowlu in lovila prvi naslov (trikrat je bila že najboljša v državi še pred igranjem na Super Bowlih, zadnjič leta 1960). Zadnjič je na Super Bowlu igrala pred 13 leti, ko jo je porazil prav New England. Po poškodbi podajalca Carsona Wentza nihče ni povsem resno računal na zmago v Konferenci NFC, a je imel rezervi podajalec Nick Foles drugačne načrte.

Stavnice dajejo rahlo prednost New Englandu.

52. Super Bowl, ponedeljek ob 0.30:

PHILADELPHIA - NEW ENGLAND

29:26 (9:3, 13:9, 7:14, -:-)

Podaje: Foles 292 (2 TD, INT); Brady 404 (2 TD)

Tek: Blount 81 (TD); White 41 (TD)

Ujete podaje: Clement 93 (TD), Jeffrey 73 (TD); Hogan 125 (TD).

3:0 - Jake Elliot, prosti strel, 25 jardov, 7:05

3:3 - Stephen Gostkowski, prosti strel, 26 jardov, 11:40

9:3 - Alshon Jeffrey, ujeta podaja, 34 jardov, 12:26

15:3 - LeGarrette Blount, tek, 21 jardov, 21:12

15:6 - Stephen Gostkowski, prosti strel, 45 jardov, 22:31

15:12 - James White, tek, 26 jardov, 27:55

22:12 - Nick Foles, ujeta podaja, 1 jard, 29:26

22:19 - Rob Gronkowski, ujeta podaja, 5 jardov, 32:45

29:19 - Corey Clement, ujeta podaja, 22 jardov, 37:42

29:26 - Chris Hogan, ujeta podaja, 26 jardov, 41:37



Zadnjih 10 Super Bowlov:

2016: ATLANTA - NEW ENGLAND 28:34

2015: CAROLINA - DENVER 10:24

2014: SEATTLE - NEW ENGLAND 24:28

2013: SEATTLE - DENVER 43:8

2012: BALTIMORE - SAN FRANCISCO 34:31

2011: NEW ENGLAND - NY GIANTS 17:21

2010: PITTSBURGH - GREEN BAY 25:31

2009: INDIANAPOLIS - NEW ORLEANS 17:31

2008: PITTSBURGH - ARIZONA 27:23

2007: NEW ENGLAND - NY GIANTS 14:17



Opomba: Letnica označuje sezono in ne leta, ko se je igral Super Bowl.

S. J.