Superclasico upravičil ime, a odločalo se bo na Monumentalu

Prvi polčas poln priložnosti in visokega ritma, River izenačil z avtogolom Boce

11. november 2018 ob 22:14

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Prvi finalni Superclasico za južnoameriški naslov je izpolnil visoka pričakovanja po spektaklu, zagrizenem boju in dobrem nogometu. Na Bomboneri sta se Boca in River razšla z 2:2, prvaka Cope Libertadores bo tako dal povratni argentinski superderbi.

Začetek superdebija je bil atomski, juriš pa je začel River, a se je trikrat proslavil Bocin vratar Agustin Rossi, ob protinapadih gostiteljev se je poškodoval najdejavnejši napadalec Cristian Pavon. Po pol ure pritiska gostov s severa argentinske prestolnice je Bombonera eksplodirala v 34. minuti, ko je Ramon Abila – Wanchope po preigravanju z drugim topovskim udarcem premagal Franca Armanija. A je River ekspresno izenačil, takoj ko je krenil s sredine, po vodstvu uspavano Bocino obrambo je z natančnim diagonalnim strelom matiral Lucas Pratto. Piko na i razburljivemu prvemu polčasu je v sodnikovem dodatku postavil zlata vredni rezervist Dario Benedetto, ki je z glavo v mrežo preusmeril natančen predložek Sebastiana Ville iz prostega udarca.

Benedetto imel na nogi zmago Boce

Drugi del je bil manj buren in z manj streli, a je Riverju pobudo uspelo kronati z izenačenjem. Iz prostega udarca je podal Gonzalo Martinez – Pity, Pratto je skočil, kril ga je branilec Carlos Izquierdoz, ki pa je v preveliki želji rahlo privzdignil žogo in na napačni nogi ujel lastnega vratarja Rossija. Po izenačenju je pobuda prešla v noge Boce, ki je pritiskala in iskala pot do zmage ter v 93. minuti prišla do zlate priložnosti. Rezervist in legenda Boce Carlos Tevez je prebrisano izigral in pobegnil Riverjevi obrambi, nato pa nesebično podal na drugo stran povsem samemu Benedettu, ki je imel na voljo za zaključek cel gol, a namesto spodkopane žoge ustrelil naravnost v Armanija, ki je tudi izjemno zaprl prostor.

Goli v gosteh niso odločilni kriterij v finalu

V finalu se goli v gosteh ne upoštevajo, tako da se bo povratna tekma v soboto, 24. novembra, na Riverjevem stadionu Monumental začela z istega izhodišča. Zaradi prevročih strasti na tribunah ni gostujočih navijačev. Superclasico je obračun dveh največjih klubov iz Buenos Airesa, ki imata skupaj v posesti devet naslovov prvaka Južne Amerike. Prva finalna tekma je bila zaradi močnega dežja in neigralne površine s sobote prestavljena na nedeljo. Boca Juniors, zdajšnji prvak Argentine, ki je Pokal osvoboditeljev osvojila šestkrat (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007), igra enajsti finale v zgodovini, River Plate pa je šestič v finalu in se poteguje za četrti naslov (1986, 1996, 2005).

Finale Cope Libertadores 2018, prva tekma:

BOCA JUNIORS - RIVER PLATE 2:2 (2:1)

Abila 34., Benedetto 45.+1; Pratto 35., Izquierdoz 61./ag

Boca: Rossi; Jara ( 83./Buffarini), Izquierdioz, Magallan, Olaza; Nandez, Barrios, Perez; Villa ( 73./Tevez ); Abila , Pavon ( 27./Benedetto ).

River: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco ; Quarta ( 58./Fernandez), E. Perez ( 75./Zuculini), Palacios; G. Martinez ( 77./Quintero); Pratto , Borre .

To. G.