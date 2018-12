Kaže na zmagoslavje Mikaele Shiffrin. Foto: Reuters Dodaj v

Lake Louise: Mikaela Shiffrin na pragu elitnega kluba

Dober nastop Ilke Štuhec

2. december 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 19:33

Lake Louise - MMC RTV SLO

V Lake Louisu se vikend hitrih disciplin končuje s superveleslalomom. Ilka Štuhec je s številko 15 že v cilju, trenutno je šesta.

Izjemno je smučala Mikaela Shiffrin, ki je s številko 12 za 83 stotink prevzela vodstvo. Če bo zmagala, se bo pridružila elitnemu klubu smučark (v tej družbi je tudi Tina Maze), ki so v svetovnem pokalu slavile v vseh petih disciplinah alpskega smučanja.

Nicole Schmidhofer, ki je dobila oba smuka v Lake Louisu, ima štavilko 17.

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Trenutni vrstni red:

1. M. SHIFFRIN ZDA 1:19,41 2. V. REBENSBURG NEM 1:20,24 3. A. VEITH AVT 1:20,31 4. L. GUT BEHRAMI ŠVI 1:20,39 5. S. VENIER AVT 1:20,41 6. I. ŠTUHEC SLO 1:20,48 7. F. BRIGNONE ITA 1:20,57 8. E. CURTONI ITA 1:20,66 9. M. GISIN ŠVI 1:20,67 0. T. WEIRATHER LIE 1:20,69 1. N. FANCHINI ITA 1:20,71 2 C. HÜTTER AVT 1:20,80 ----------- na štartu: ------------- 6 J. HÄHLEN ŠVI 7 N. SCHMIDHOFER AVT 8 J. FLURY ŠVI 9 R. MOWINCKEL NOR 0 C. SUTER ŠVI

