Šutejeva obstala v kvalifikacijah; dvojno britansko in poljsko slavje

Janežič je bil med dvanajstimi najboljšimi po prijavljenih izidih in mu zato danes ni bilo treba teči v kvalifikacijah. Prvi polfinalni tek se bo začel ob 19.30, v finale, ki bo v petek ob 21.05, pa vodijo prvi dve mesti v vsaki skupini ter še dva najhitrejša dosežka po času. Janežič ima četrti čas sezone (45,38) v tretji skupini.

"Super skupina, z vsemi je Janežič že tekmoval. Tekel bo v zadnji skupini in zato ne bo taktičnega teka. Pripravljen je dobro, ni tekel sicer v kvalifikacijah, toda jutri bo nov dan, vse se začenja znova in prvenstvo zahteva popoln napad. Včeraj je imel še zadnji močnejši trening, prej poškodovana noga je zelo dobro prestala obremenitve in gremo optimistično v polfinale," je pred odhodom na zadnji trening pred tekmo povedal trener Janežiča Rok Predanič.

Podobno je bila kvalifikacij oproščena v ženskem teku na 400 metrov tudi Anita Horvat.

Hughes in Asher-Smithova najboljša v šprintu

V vrhuncu večera, tekih na 100 m, sta tako v moški kot v ženski konkurenci slavila Britanca. V zadnji končni odločitvi dneva je z rekordom prvenstev slavil Zharnel Hughes, le stotinko je zaostal njegov rojak Reece Prescod (10,96), kar sta bila edina dosežka pod 10 sekundami, bron si je pritekel Jak Ali Harvey iz Turčije (10,01). Francoz Jimmy Vicaut, evropski sorekorder (9,86), v finalu zaradi poškodbe ni nastopil.

Med ženskami je slavila Dina Asher-Smith, ki je postavila izid sezone na svetu (10,85). Britanka je za sedem stotink popravila osebni rekord in se veselila zlata, drugega načrtuje na 200 m, kjer bo branila naslov. Gostiteljici prvenstva je z drugim mestom prvo medaljo priborila Gina Lückenkemper (10,98), tretja je bila Nizozemka Dafne Schippers (10,99), ki ji tako po letih 2014 in 2016 ni uspelo osvojiti še tretje zlate medalje v nizu.

Poljska prevlada v metu kladiva ...

V metu kladiva so Poljaki osvojili zlato in srebro. Za Wojciechom Nowickim, ki je leta 2015 osvojil bron na svetovnem prvenstvu in to ponovil naslednje leto na evropskem prvenstvu ter olimpijskih igrah, je bil drugi branilec naslova Pawel Fajdek (78,69 m), ki je trikratni zaporedni svetovni prvak. Bron je šel na Madžarsko z Bencejem Halaszom (77,36 m), evropskim prvakom do 23 let. Ta je lani z madžarskim naslovom pri naših vzhodnih sosedih končal dolgoletno vladavino nekdanjega olimpijskega zmagovalca Krisztiana Parsa.

... in suvanju krogle

Tudi v suvanju krogle sta prvi mesti zasedla Poljaka. Michalu Haratyku je že v drugi seriji uspel zmagoviti met, 21,72 m so mu namerili, tudi v drugem poskusu pa je Konrad Bukowiecki zmogel 21,66 m, kar je bilo na koncu dovolj za srebro. Drugo odličje za nemško vrsto je nato z bronom prispeval David Storl (21,41 m). Dvakratni svetovni prvak Strol je skušal po letih 2012, 2014 in 2016 še četrtič v nizu stopiti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, za kar mu je zmanjkalo 31 centimetrov.

Prve medalje za ...

Na 10.000 m je zlato osvojil Francoz Morad Amdouni (28:11,22). Za 30-letnim Amdounijem je bil na 10 km drugi v Somaliji rojeni Bashir Abdi (28:11,76), ki nastopa za Belgijo, tretji pa Yemaneberhan Crippa, v Etiopiji rojeni Italijan (28:12,15).

V prvih dveh končnih odločitvah dneva sta v hitri hoji na 50 km zmagala Ukrajinec Marjan Sakalnicki (3:46:32) in Portugalka Ines Henriques (4:09:21). Med atleti je bil v hitri hoji drugi Slovak Matej Toth (3:47:27), tretji pa Belorus Dmitrij Cjubin (3:47:59). Med atletinjami je srebro osvojila Ukrajinka Alina Cilij (4:12:44), bron pa Španka Julia Takacs (4:15:22).

24. EVROPSKO PRVENSTVO, BERLIN, torkove končne odločitve

100 m (M): 1. Z. HUGHES VB 9,95 2. R. PRESCOD VB 9,96 3. J. A. HARVEY TUR 10,01 4. C. UJAH VB 10,06 5. F. TORTU ITA 10,08 6. C. MARTINA NIZ 10,16 7. E. Z. BARNES TUR 10,29 100 m (Ž): 1. D. ASHER-SMITH VB 10,85 2. G. LÜCKENKEMPER NEM 10,98 3. D. SCHIPPERS NIZ 10,99 Krogla (M): 1. M. HARATYK POL 21,72 2. K. BUKOWIECKI POL 21,66 3. D. STORL NEM 21,41 Kladivo (M): 1. W. NOWICKI POL 80,12 2. P. FAJDEK POL 78,69 3. B. HALASZ MAD 77,36 Hitra hoja, 50 km (M): 1. M. SAKALNICKI UKR 3:46,32 2. M. TOTH SLK 3:47,27 3. D. CJUBIN BLR 3:47,59 Hitra hoja, 50 km (Ž): 1. I. HENRIQUES POR 4:09,21 2. A. CILIJ UKR 4:12,44 3. J. TAKACS ŠPA 4:15,22 10.000 m (M): 1. M. AMDOUNI FRA 28:11,22 2. B. ABDI BEL 28:11,76 3. Y. CRIPPA ITA 28:12,15