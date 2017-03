Šutejeva osma na evropskem prvenstvu

Janežič obstal v petkovih kvalifikacijah

4. marec 2017 ob 18:12,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 20:40

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Tina Šutej je drugi dan evropskega dvoranskega prvenstva v atletiki v Beogradu v finalu skoka s palico preskočila 4,40 metra in zasedla osmo mesto.

Finalistka olimpijskih iger v Riu je uspešno začela na začetni višini 425 cm, v prvo pa je preskočila tudi 440 cm. Sledila je višina 455 cm, kar je 10 centimetrov več od najboljšega letošnjega dosežka Šutejeve, s katerim je 25. februarja na balkanskem prvenstvu v Beogradu osvojila zlato odličje. Na tej višini je bila trikrat neuspešna.

Uvrstitev ni slaba, nad izidom malo razočarana

"Zadovoljna sem, ker sem prišla sem, saj je bila norma za EP sprva 4,70 m, ki pa je bila za večino nedosegljiva in so nato dopolnili listo po doseženih izidih v tej zimi, ker v moji disciplini ni bilo kvalifikacij, ampak le finale. Nisem pa zadovoljna z doseženim izidom, malo sem razočarana, četudi uvrstitev ni slaba, saj prvi višini nista bili nič posebnega in jih moram preskočiti vedno, in sem tudi ju," je pojasnila Šutejeva, zadnja od peterice slovenskih predstavnikov v Kombank areni.

Drugi slovenski predstavniki v Beogradu Luka Janežič, Anita Horvat, Petra Koren in Maruša Černjul so izpadli že v petek. Janežič je meril visoko, a je prestopil, tako da je lepa uvrstitev splavala po vodi.

Drugi dan bodo sicer podelili deset kompletov medalj. Prenos dogajanja spremljate na TVS 2 in na MMC-ju.

A. V.