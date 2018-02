Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 23 glasov Ocenite to novico! Takole so Fredrika Lindströma v cilju pozdravili reprezentančni kolegi. Na prejšnjih olimpijskih igrah v Sočiju moška švedska štafeta ni nastopila, v Vancouvru leta 2010 je bila četrta. Foto: Reuters Enostavno po vseh nastopih na teh igrah danes ne bi mogel nastopiti po svojih pričakovanjih, ker sem preveč utrujen. Jakov Fak Klemna Bauerja so pri streljanju v stoje motili močni sunki vetra. Foto: Reuters

Švedi strli Norvežane; slovenska štafeta (brez Faka) deseta

Slovenska štafeta nastopila brez Jakova Faka

23. februar 2018 ob 10:29,

zadnji poseg: 23. februar 2018 ob 13:41

Pjongčang - MMC RTV SLO

Švedski biatlonci so v štafeti 4 x 7,5 kilometrov osvojili olimpijsko zlato. Srebro so osvojili Norvežani, bron Nemci. Slovenci so brez utrujenega Jakova Faka osvojili deseto mesto.

Švedi - v postavi so nastopili Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson in Fredrik Linström - so presenetili velike favorite Norvežane in Nemce, o zlatem odličju pa je odločalo povsem zadnje streljanje, po katerem sta morala Norvežan Emil Hegle Svendsen in Nemec Simon Schempp v kazenski krog, Lindström pa je odbrzel zmagi naproti.

Slabo streljanje na zadnji postaji je sicer možnost za medaljo ponudilo Avstrijcem, a jo je zadnjemu avstrijskemu biatloncu Dominiku Landertingerju zagodel veter, ki je odpihnil sanje o odličju. Landertinger je sicer pokril vse tarče (s tremi popravki), a je za vse skupaj porabil preveč časa. Avstrijci so na prejšnjih igrah v Sočiju sicer osvojili bron.

Slovenija brez Faka deseta

Slovenska štafeta, v kateri zaradi utrujenosti ni bilo najboljšega biatlonca Jakova Faka, je osvojila končno deseto mesto. Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in debitant Lenart Oblak so svoje delo opravili solidno.

Dobra strelska forma Slovencev

Prvi se je za Slovence na progo podal Dovžan, ki je pokril vse tarče, v stoje je opravil dve popravi. Bauerja so pri drugem streljanju ustavili sunki vetra, zaradi katerih je moral tudi v kazenski krog. Svoje delo je z odliko opravil Drinovec, tekel je zelo dobro, pokril je vse tarče, tudi Oblak, ki je v postavi zamenjal Faka, je opravil zgolj eno popravo. V ciljnem šprintu se je za deveto mesto udaril z Ukrajincem Dmitrijem Pidručnijem, ki je bil za kakšen centimeter uspešnejši. Slovenci so za zmagovalci zaostali za dobrih pet minut.

Biatlon, štafeta (M), 4 x 7,5 km * 1. ŠVEDSKA 1:15:16,5 (0+7) Femling/Nelin/Samuelsson/Linström 2. NORVEŠKA +55,5 (1+12) Birkeland/T. Boe/J. Boe/Svendsen 3. NEMČIJA 2:07,1 (3+10) Lesser/Doll/Peiffer/Schempp 4. AVSTRIJA 2:52,2 (2+11) 5. FRANCIJA 3:26,6 (3+12) 6. ZDA 3:50,2 (2+14) 7. ČEŠKA 4:07,1 (2+13) 8. BELORUSIJA 4:49,5 (3+12) 9. UKRAJINA 5:00,8 (2+9) 10. SLOVENIJA isti čas (1+10) Dovžan/Bauer/Drinovec/Oblak * - kazenski krogi/poprave



Mitja Lisjak