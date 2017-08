Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svetislav Pešić

27. avgust 2017 ob 09:42

Beograd - MMC RTV SLO

Veliko lažje bi bilo, če bi bil EP organiziran konec junija ali v začetku julija. Turnir bi bil boljši in vsi bi bili bolj motivirani, tudi košarkarji iz Lige NBA. Razlogi za odpovedi so lahko objektivni, poškodbe ali subjektivni.

Samo poglejte zadnja evropska prvenstva. Vse več igralcev ne igra in povem vam, zakaj. Težko je biti v klubu odsoten do 18. septembra. Nekateri igralci imajo garantirane pogodbe, veliko pa se jih bori za svoj status, zato je bojazen, kaj se bo zgodilo, če bo na priprave prišel vsega teden pred začetkom sezone, razumljiva. To so problemi, o katerih ljudje premalo govorijo. Verjemite mi, imam te izkušnje.

Res je, da je sezona dolga, a le 15 ali 20 odstotkov igralcev jo konča v prvi polovici junija. Večina sezone zaključi že mesec prej. Igralci radi vse končajo v prvih desetih dneh julija, da potem lahko počivajo, so s svojimi družinami, grejo na počitnice in razmišljajo o svojih klubih. Bolje bi bilo tudi za klube in agente, ki bi videli igralce pred sezono na evropskem prvenstvu, košarkarji pa bi bili bolj motivirani, saj bi še morali podpisovati pogodbe za sledeče sezone. Pričakujem, da bo Fiba za EuroBasket leta 2021 naredila spremembo.

