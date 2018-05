Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tekači po vsem svetu so v nedeljo zbrali več kot tri milijone evrov za raziskave hrbtenjače. Foto: wingsforlifeworldrun.com Dodaj v

Svetovna tekaška skupnost združena v teku za raziskave hrbtenjače

V Sloveniji tekli na Brdu, v Mariboru in v Račah

7. maj 2018 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Več kot 100 tisoč tekačev je na peti izvedbi dobrodelnega teka Wings for Life World Run na več kot 200 lokacijah v 66 državah premagalo skupaj 934.484 km in zbralo več kot tri milijone evrov za raziskave hrbtenjače.

V Sloveniji so se teka z aplikacijo, ki je potekal na treh lokacijah na Brdu pri Kranju, v Mariboru in v Račah, udeležili tudi paraolimpijec Sandi Novak, ki ga je spremljal slovenski maratonski rekorder Roman Kejžar, trenutno najboljši slovenski plezalski par Janja Garnbret in Domen Škofic, jadralni zmajar Matjaž Klemenčič in Marko Grilc, deskar na snegu, ki je pred leti tudi sam utrpel poškodbo hrbtenice.

Za globalna prvaka sta bila okronana švedski udeleženec na invalidskem vozičku in portugalska tekačica. Na Floridi, v mestu Sunrise, je švedski udeleženec na invalidskem vozičku Aron Anderson osvojil že drugi zaporedni naslov globalnega prvaka, in sicer je običajni invalidski voziček pred zasledovalnim vozilom poganjal kar 89,85 kilometra.

V Münchnu je Portugalka Vera Nunes premagala 53,78 kilometra.

V Sloveniji sta bila na Brdu pri Kranju najboljša Matic Debeljak in Jožica Murnik, v Mariboru Blaž Savšek in Patricija Merkuš ter v Račah Jernej Donik in Estela Emanuela Zupanc.

Sto odstotkov startnin in donacij, zbranih v okviru teka, bo namenjenih vrhunskim raziskavam, ki jih financira neprofitna fundacija Wings for Life.

Letošnja izvedba teka za tiste, ki tega ne morejo, je skupno število vseh do zdaj prijavljenih udeležencev povzdignila na več kot pol milijona.

Simultani start teka - ponoči ali podnevi, v soncu ali dežju - se je raztezal čez vse kotičke na zemlji, od Avstralije do Kolumbije in od Združenega kraljestva do Kazahstana, tako kot vedno pa ga je tudi tokrat začinila premikajoča se ciljna črta v obliki zasledovalnih vozil.

Datum naslednje, šeste izvedbe teka Wings for Life World Run je že določen. Naslednja globalna prireditev bo v nedeljo, 5. maja 2019.

T. O.