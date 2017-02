Svetovni prvak Peter Prevc lovi poker malih kristalnih globusov v poletih

V svetovnem pokalu smučarjev skakalcev zdaj na vrsto prihajajo lovci na daljave, najboljši letalec zadnjih treh let pa je Peter Prevc.

24-letni skakalni as je v zadnjih treh sezonah prejel mali kristalni globus v poletih. Pred tremi leti je na svetovnem prvenstvu v poletih v Harrachovu osvojil bronasto medaljo, lani pa je na Kulmu, ko je postavljal rekorde prenovljene avstrijske letalnice, v zbirko dodal še zlato snežinko za naslov svetovnega prvaka. Obenem je sedem izmed svojih 21 zmag dosegel na letalnicah, tudi prvo na Kulmu leta 2014.

V Oberstdorfu prva slovenska ekipna zmaga

Lani je po dvakrat zmagal v Vikersundu in v Planici. Ob tem je rekorder dveh izmed treh največjih letalnic. V Planici je pred dvema letoma pristal pri 248,5 m, lani pa je na Kulmu poletel 244 m. V Vikersundu pa ima v lasti drugi najboljši izid, ko je leta 2015 poletel 250 m in bil za kratko svetovni rekorder. Za meter in pol je njegov dosežek izboljšal Norvežan Anders Fannemel, ki pa ga zanimivo ne bo v Oberstdorf.

Tudi na bavarski letalnici je najstarejši izmed bratov Prevc že poletel do rekordne znamke. Februarja 2012 je izenačil 225,5 m Harrija Ollija. Toda Finec je tri leta prej zdržal na nogah, slovenski orel pa je padel in se tedaj tudi poškodoval, zaradi česar je končal sezono in izpustil svetovno prvenstvo v poletih, kjer je naslov pozneje v Vikersundu osvojil Robert Kranjec. Glede na tedanjo formo bi bil tudi Prevc kandidat za medaljo. Kljub padcu Prevca pa se je tedaj v Oberstdorfu na ekipni tekmi Slovenija veselila prve moštvene zmage, za katero so poskrbeli še Jurij Tepeš, Jure Šinkovec in Kranjec.

Oberstdorf v korak z Vikersundom, Planico in Kulmom

Letalnice v Vikersundu, Planici in Kulmu so bile vse v zadnjih letih povsem prenovljene. Za enako potezo so se zdaj odločili tudi v Nemčiji. Povečana letalnica Heinija Klopferja ima tako kot omenjene tri točko HS pri 225 m. Tokratni tekmi bosta test pred svetovnim prvenstvom v poletih, ki bo na nemški napravi prihodnje leto, ko bo naslov branil Peter Prevc. Prenova naprave, ki ima med drugim novo zaletno smučino, odskočno mizo in tudi nov iztek, je stala 11,8 milijona evrov.

Na posamični tekmi leta 2012 je Prevc zasedel osmo mesto. Kranjec je bil četrti, zmage pa se je veselil nekdanji odlični avstrijski letalec Martin Koch. Leto pozneje je zmagal Richard Freitag pred Andreasom Stjernenom in Gregorjem Schlierenzauerjem, Prevc je bil četrti. Kranjec pa osmi. Na ekipni tekmi je bila Slovenija tretja za Norveško in Avstrijo.

Wellinger nov nemški junak

Letos sta na sporedu v Oberstdorfu dve posamični tekmi. V petek se bo ob 16.00 začel trening, ob 18.00 pa so na sporedu kvalifikacije. V soboto se bo program začel ob 14.45 s poskusno serijo, ob 16.00 pa bo tekma. V nedeljo bodo kvalifikacije ob 13.30, ob 15.00 pa še druga tekma. Kvalifikacije in obe temi boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Organizatorji pričakujejo veliko obiskovalcev, še posebej, ker so nemški skakalci v odlični formi, po poškodbi odličnega letalca, Bavarca Severina Freunda, pa zdaj blesti Andreas Wellinger, ki je dobil tekmo v Willingenu. Velik bavarski up je po zmagi dejal, da "se veseli poletov in da bi rad izboljšal osebni rekord, ki je 218 m".

Slovenski skakalci v zadnjih letih navdušujejo na poletih. Poleg Petra je vedno veliko orožje Tepeš, ki je bil prejšnji teden bolan, a je v Willingenu, ki je z največjo skakalnico na svetu primerna generalka za letalnice, na posamični tekmi skakal zelo dobro in bil z osmimi mestom najboljši Slovenec. "Tista letalnica meni ni ustrezala, tista stara. Upam, da je ta, ki so jo zdaj prenovili, boljša. Prej sem vedno imel težave že s preletom hrbtišča, ker letim nizko in ker je ona nesla zelo nizko. Pravijo, da naj bi bila nekje med Vikersundom in Planico, torej naj bi bila malo višja krivulja leta, kar je meni čisto v redu. Kaj pa bo, bomo pa kmalu videli," je povedal Tepeš, ki je obe zmagi dosegel na velikanki v Planici.

Domna Prevca čaka debi na letalnicah

Slovenija bo tudi v Oberstdorfu nastopila s sedmerico. Prod odhodom v Nemčijo so skakalci v torek in sredo trenirali v Planici. Prvič se bo na letalnici preizkusil letos najboljši slovenski skakalec Domen Prevc, ki v zadnjem času precej niha, niti ne v formi, ampak od skoka do skoka. Tako je bilo tudi v Willingenu, ko je bil na primer trenutno tretji skakalec svetovnega pokala v poskusni seriji pred posamično tekmo z izvrstnim skokom 144 m najboljši, nato pa je bil na tekmi 25.

Tako kot v Willingenu bodo skakali še Jernej Damjan, ki ima že bron z moštvene preizkušnje svetovnega prvenstva v poletih, Cene Prevc, ki je pred Willingenom dejal, da se na letalnicah do zdaj ni najbolje znašel, a da si želi leteti daleč, Anže Lanišek, ki je dobro letel lani na posamični tekmi svetovnega prvenstva na Kulmu, ko je bil deseti, a ga je nato polomil na ekipni tekmi, in Anže Semenič, ki je že dobro letel v Planici in bil leta 2015 v ekipi, ki je zmagala moštveno preizkušnjo, med četverico pa je bil tudi lani, ko so Slovenci na domači tekmi zasedli drugo mesto.

Vrstni red, po 15. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 978 točk

2. D. A. TANDE NOR 853 3. D. PREVC SLO 786 4. S. KRAFT AVT 720 5. M. KOT POL 544 6. M. HAYBÖCK AVT 542 7. M. FETTNER AVT 518 8. M. EISENBICH. NEM 477 9. A. WELLINGER NEM 418 10. P. ZYLA POL 403 ... 16. P. PREVC SLO 259 21. J. TEPEŠ SLO 178 33. C. PREVC SLO 60 35. J. DAMJAN SLO 55 56. B. PAVLOVČIČ SLO 3 Pokal narodov, po 18 tekmah: 1. POLJSKA 3.491 točk 2. AVSTRIJA 3.126 3. NEMČIJA 3.090 4. NORVEŠKA 2.161 5. SLOVENIJA 2.091 6. ČEŠKA 584 7. JAPONSKA 533 8. RUSIJA 531 9. FRANCIJA 273 10. FINSKA 143

