Svetovni prvak v poletih Tande ne bo nastopil v Zakopanah

Kvalifikacije v petek ob 18.00

25. januar 2018 ob 18:45

Zakopane - MMC RTV SLO

Daniel Andre Tande, ki je v soboto postal svetovni prvak v poletih, ta konec tedna ne bo nastopil na svetovnem pokalu v Zakopanah. 24-letni Norvežan ima trebušno gripo, njegov olimpijski nastop pa ni vprašljiv.

Tande je v Oberstdorfu zanesljivo ugnal tekmece v treh serijah na letalnici Heinija Klopferja in se veselil uspeha kariere. V skupnem seštevku svetovnega pokala je na četrtem mestu s 565 točkami.

Goran Janus je na Poljsko odpeljal peterico skakalcev. Nastopili bodo Peter in Domen Prevc, Anže Semenič, Žiga Jelar in Timi Zajc. Doma sta ostala izkušeni Jernej Damjan in Tilen Bartol.

Spored na skakalnici Wielka Krokiew se začenja v petek ob 18.00 s kvalifikacijami. V soboto ob 16.00 je na sporedu ekipna tekma, v nedeljo ob 16.00 pa še posamična tekma.

