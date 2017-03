Svetovni rekord je še mogoče preseči za kakšen meter

V petek posamična tekma, prva serija ob 15. uri

23. marec 2017 ob 16:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Jurij Tepeš je v kvalifikacijah dokazal, da je izjemen letalec. Tako drznega, kot je on, ni v svetovnem pokalu, zelo veliko tvega," je nastop najboljšega Slovenca v kvalifikacijah Planice ocenil Jani Grilc.

Na petkovi tekmi finala svetovnega pokala v Planici bo nastopilo šest Slovencev. Domnu in Petru Prevcu ter Juriju Tepešu so se po četrtkovih kvalifikacijah pridružili Anže Semenič, Jernej Damjan in Tilen Bartol.

Tepeš je pristal pri 238 metrih, Peter Prevc pa je poletel 231 metrov.

"Peter Prevc izgublja v drugem delu leta, ker je njegovo skakanje še preveč zakrčeno. Upam, da je danes začutil letalnico in užival v letu, da bo jutri v drugem delu še bolj delal z nogami. S tem bo smučka ostala pod njim in bo on nad njo. V tem drugem delu leta ima zagotovo še vsaj deset, petnajst metrov rezerve" meni Jani Grilc, pomočnik glavnega trenerja slovenske reprezentance Gorana Janusa, ki je pohvalil nastope Anžeta Semeniča:

"Dobro je skakal skakal. Tehnično pravilno, ima občutek, a v zadnji tretjini leta ima še rezerve. To bomo danes še analizirali, da bo šel jutri in naslednje dni še bolj samozavesten na tekme."

Grilc je izpostavil, da so organizatorje naredili veliko delo: "Neverjetno so se potrudili, saj je mesec dni že zelo toplo. Tudi profil letalnice je lepo speljan in je še nekaj rezerve, kar se tiče daljav. Tako da upam, da bodo do petka naprej še daljši poleti, kar letalnica gotovo dopušča. Težko pa je reči, ali bo v Planici izboljšan svetovni rekord iz Vikersunda, ker je pomemben tudi vpliv vzgonskega vetra. Skok mora biti tudi optimalen, ustrezen nalet, da parabola leta ni previsoka, da gre skakalec vzporedno s strmino in ohranja hitrost. V tem primeru je mogoče še preseči rekord za kakšen meter."

V petek se bo tekma začela ob 15. uri, prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

