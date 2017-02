Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Klemen Bauer si je izbral številko ob koncu nastopajočih, saj upa na hitrejšo smučino. Foto: Sloski Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svetovno prvenstvo v biatlonu v živo: Moški šprint

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

11. februar 2017 ob 14:43

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu je danes na sporedu prva moška posamična odločitev. Ob 14.45 se je v Hochfilznu začel šprint.

Na štartu so kar 103 biatlonci. Med temi so tudi trije Slovenci Rok Tršan, Miha Dovžan in Klemen Bauer.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2, naši spletni strani in Valu 202.



V petek je ženski šprint dobila Čehinja Gabriela Koukalova. Najboljša Slovenka Teja Gregorin je tekmo končala na 30. mestu.

Prenos na TV Slovenija 2:

