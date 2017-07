Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V soboto je v Budimpešti na sporedu šest plavalnih končnih odločitev. Foto: EPA

Svetovno prvenstvo v plavanju: Sobotne končne odločitve

29. julij 2017 ob 17:25,

zadnji poseg: 29. julij 2017 ob 17:40

Budimpešta - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Budimpešti sta še dva tekmovalna dneva. V plavanju bodo v soboto podelili šest kompletov medalj.

Neposredni prenos sobotnih končnih odločitev lahko spremljate v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bodo v madžarski prestolnici v plavanju podelili še osem kompletov odličij.

Slovenski plavalci so z nastopi zaključili že v petek. V Budimpešti so prvič po 16 letih na svetovnem prvenstvu ostali brez nastopa v finalu. Kot je poročala TV Slovenija, bo Gaja Natlačen končala kariero in se posvetila študiju psihologije v Ljubljani. Novico je sporočilo slovenski selektor in njen trener Gorazd Podržavnik.

V soboto bodo podelili kolajne plavalkam v 50 m delfin, 200 m hrbtno in 800 m prosto, plavalcem na 50 m prosto in 100 m delfin, tekmovanje pa se bo končalo s tekmo mešanih štafet 4 x 100 prosto.

Sobota ob 17.30:

100 m delfin (M)

800 m prosto (Ž)

4 x 100 prosto - mešane ekipe

Sobotni finalni izidi:

50 m delfin (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 24,60 2. R. KROMOWIDJOJO NIZ 25,38 3. F. OSMAN EGI 25,39

50 m prosto (M): 1. C. R. DRESSEL ZDA 21,15 2. B. FRATUS BRA 21,27 3. B. PROUD VB 21,43

200 m hrbtno (Ž) 1. E. SEEBOHM AVS 2:05,68 2. K. HOSSZU MAD 2:05,85 3. K. BAKER ZDA 2:06,48

T. J.