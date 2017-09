Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kamerunska reprezentanca je po osvojitvi naslova afriškega prvaka zašla v krizo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svetovno prvenstvo v Rusiji brez afriških prvakov

Kamerunci sedemkrat udeleženci svetovnega prvenstva

5. september 2017 ob 11:05

Yaounde - MMC RTV SLO

Aktualni afriški prvak, reprezentanca Kameruna, prihodnje leto ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, potem ko je z Nigreijo v Yaoundeju le remiziral (1:1).

Kamerunci so se po osvojitvi naslova, ko so v finalu Pokala narodov v Librevillu v Gabonu z 2:1 premagali Egipt, zašli v krizo. Po štirih odigranih krogih imajo v kvalifikacijski skupini B, kjer so še Nigerija, Zambija in Alžirija, zgolj tri točke. Da je neuspeh še večji, dokazuje tudi dejstvo, da na letošnjih kvalifikacijah niso dosegli niti ene zmage.

Kamerun, petkratni afriški prvak, je na svetovnih prvenstvih do danes igral sedemkrat, nazadnje v Braziliji, kjer je osvojil zadnje, 32. mesto. Najboljšo uvrstitev je dosegel leta 1990, ko je izpadel v četrtfinalu in zasedel končno 7. mesto.

M. L.