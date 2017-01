Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Stan Wawrnika ali Roger Federer? Foto: Reuters Venus Williams je osvojila sedem turnirjev za grand slam, zadnjega leta 2008. Petkrat je zmagala v Wimbledonu in dvakrat v New Yorku. V finalu Melbourna je igrala le leta 2003. Foto: Reuters Serena lahko v soboto preseže rekord Steffi Graf. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Švicarski polfinale Melbourna: Wawrinka - Federer 5:7, 3:6, 6:1, -:-

Po letu 2009 spet finale sester Williams

26. januar 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 26. januar 2017 ob 11:22

Melbourne - MMC RTV SLO

Venus Williams se je po letu 2009 spet uvrstila v finale turnirja za grand slam, kjer se bo pomerila s sestro Sereno. Pravkar v prvem polfinalu pri moških igrata Stan Wawrinka in Roger Federer.

Dvoboj se je začel ob 9.36. Prvi dva niza je s 7:5 in 6:3 dobil Federer, tretjega s 6:1 Wawrinka.

Oba tenisača sta v prvem nizu držala servis do samega zaključka, čeprav nista bila brez priložnosti za brejk. Federer v četrti igri ni izkoristil prednosti 0:40, prav tako ne Wawrnika v naslednji igri 15:40. Pri 5:5 je Federer izničil še eno brejk priložnost nasprotnika, nato pa v 12. igri izkoristil prvo žogo za niz, ki je trajal 52 minut.

V drugem nizu je Federer še dvignil nivo svoje igre. V izmenjavah z osnovne črte je bil precej bolj stabilen, odlično je deloval njegov začetni udarec, ki ni bil ogrožen. Wawrinka je pokleknil v šesti igri, ko je oddal svoj servis. Federer je prednost hitro unovčil in drugi niz dobil po 31 minutah.

Švicarja sta se doslej pomerila 21-krat. Na 18 dvobojih je slavil Federer, ki proti Wawrinki še ni izgubil dvoboja na trdi podlagi.

Venus v finale pri 36 letih

36-letna Venus Williams je postala druga najstarejša finalistka turnirja za grand slam, potem ko je na OP Avstralije v Melbournu s 6:7 (3), 6:2 in 6:3 premagala rojakinjo Coco Vandeweghe. Starejša finalistka je bila le Martina Navratilova v Wimbledonu leta 1994, ko je štela 37 let.

Za Venus je to prvi finale turnirja za grand slam po Wimbledonu 2009 in prvi v Melbournu po letu 2003. "V polfinalu se nisem mogla niti za trenutek sprostiti. Šele proti koncu tretjega niza sem pomislila, da bi tole pa lahko zmagala. Zelo dobro je igrala, neverjetno. Obenem pa smo Američanke dokazale izjemne predstave, tri smo v polfinalu, več kot sanjsko," je povedala Venus Williams.

Serena v soboto po rekord in številko ena

V drugem polfinalu je Serena Williams zlahka v 52 minutah s 6:2, 6:1 odpravila največje presenečenje turnirja v Melbournu 34-letno Mirjano Lučić Baroni. Igralki sta se nazadnje pomerili leta 1998, v naslednjih letih pa je kariera Hrvatice dobila nepričakovan zasuk.

Serena bo v soboto ob 9.40 lovila 23. naslov na turnirih za grand slam. Zdaj je na vrhu izenačena s Steffi Graf. V primeru zmage bo Serena ponovno prevzela tudi številko ena na lestvici WTA. To bo prvi finale sester Williams po Wimbledonu 2009. Doslej sta se na turnirjih za grand slam pomerili 15-krat, več medsebojnih dvobojev sta odigrali le Martina Navratilova in Chris Evert (22). To bo njun deveti medsebojni finale na največjih turnirjih. Serena vodi s 6:2.

"Lučić Baroni je moja inspiracija, vse čestitke tudi za današnji dvoboj ... To, da bom spet igrala v finalu z Venus, to so najine največje sanje. Ona je tudi moja največja tekmica. Ne glede na to, kaj se bo v finalu zgodilo, obe bova zmagali, gotovo je, da bo Williamsova na koncu osvojila turnir," je dejala Serena.

Polfinale, moški:

WAWRINKA (ŠVI/4) - FEDERER (ŠVI/17)

5:7, 3:6, 6:1, -:-

NADAL (ŠPA/9) - DIMITROV (BLG/15)

petek ob 9.40

Polfinale, ženske:

V. WILLIAMS (ZDA/13) - VANDEWEGHE (ZDA)

6:7 (3), 6:2, 6:3

S. WILLIAMS (ZDA/2) - LUČIĆ BARONI (HRV)

6:2, 6:1

