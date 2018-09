Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Medtem ko Gorenje Velenje nadaljuje evropsko sezono, jo je Koper 2013 končal. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Velenjčani preskočili prvo evropsko oviro Dodaj v

Kadetten premočan, Koprčani se poslavljajo od Evrope

Adam Bratkovič dosegel 8 golov

9. september 2018 ob 19:23

Schaffhausen - MMC RTV SLO

Rokometaši Kopra 2013 so končali evropsko sezono, po tem, ko so v 1. krogu kvalifikacij pokala EHF proti Kadetten Schaffhausnu izgubili s 31:24 (16:12). Na prvi tekmi je bil izid izenačen.

Koprski rokometaši so evropski pokal EHF končali že na prvi oviri. Za varovance trenerja Petra Mičovića so bili desetkratni prvaki Švice, igralci Kadettna Schaffhausna, prevelik zalogaj.

Koprčani so povratno tekmo začeli pogumno. Zaostanek dveh golov (3:5) v uvodnih minutah so znali izničiti in ga nekaj kasneje celo pretvoriti v vodstvo s 7:6. Po vodstvu gostov z 9:8 pa so domačini zaigrali bolje, prešli v vodstvo in ga ob koncu prvega polčasa povečali na "udobnih" 16:12.

Drugi polčas se je za Primorce začel katastrofalno. Kadetten je namreč drugih 30 minut igre začel veliko bolj poletno kot gostujoča zasedba in hitro je prišel do vodstva z 20:13. Koper je na vse načine skušal spreobrniti izid in podaljšati evropsko sezono, a so občasni udeleženci lige prvakov iz Schaffhausna znali zadržati razliko.

Prvi strelec tekme je bil z osmimi goli igralec Kopra Adam Bratkovič.

ROKOMET (M)

KVALIFIKACIJE ZA POKAL EHF

1. KROG, povratni tekmi

KADETTEN SCHAFFHAUSEN - KOPER 2013 25:25

31:24 (16:12)

Kadetten Schaffhausen: Pilipović, Meister 2, Zehnder 2, Küttel, Csaszar 7 (2), Schopper, Haas, Beljanski 3, Stevanović, Gerbl 2, Šešum 5, Huber, Maros 3, Schelker 2, Frimmel 4, Tominec 1.

Koper 2013: Haseljić, Dolenc, Grzentič 4, Vlah 5, Krečič 2, Matijašević, Kocjančič, Postogna, Moljk 2, Smolnik, Sokolič 3, Guček, Zugan, Planinc, Stopar, Bratkovič 8 (4).

Sedemmetrovke: 2/2; 5/4

Izključitve: 14 min; 12 min

Rdeč karton: Beljanski 36./Kadetten Schaffhausen

Odigrano v soboto:

GORENJE VELENJE - Alingsas 23:26

28:22 (13:10)

Verdinek 10, Špelić 6, A Kavčič 5, Haseljić, M. Kavčič, in Miklavčič 2, Stojnić 1; Berg 6, Lang 4.

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

D. S.