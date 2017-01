Svindal in Ligety že končala sezono

Američan ne bo branil naslova veleslalomskega prvaka

17. januar 2017 ob 12:37

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Olimpijski in svetovni prvak v veleslalomu Američan Ted Ligety bo moral na operacijo in bo tudi to sezono končal predčasno. Enaka usoda je doletela Aksla Lunda Svindala.

32-letni Ligety tako na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu med 6. in 19. februarjem ne bo branil veleslalomskega naslova prvaka. Ligetyja že od Söldna pestijo bolečine v levi nogi, zaradi česar ni mogel tekmovati na ravni, kot si jo je želel. Nobena terapija doslej ni prinesla želenih izboljšav, zato bo Američan moral na operacijo.

Ligety je že lani moral predčasno skleniti sezono, saj si je konec januarja 2016 na treningu strgal križne vezi. Oktobra 2016 se je dvakratni olimpijski prvak s petim mestom vrnil na tekme svetovnega pokala.

Svindal na novo operacijo kolena

Sezono je sicer sklenil tudi norveški as Aksel Lund Svindal, ki je prek družbenih omrežij sporočil, da ga čaka nova operacija kolena, saj je zdravniško osebje po preiskavi ugotovilo, da meniskus ni več pripet na kost. "To, da meniskus ni pripet na koleno, pomeni, da ne opravlja svoje funkcije. Kar pomeni, da vsak skok in vsak udarec v koleno zelo boli," je med drugim zapisal Svindal, ki upa, da se bo v naslednji sezoni vrnil še močnejši.

