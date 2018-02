Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 17 glasov Ocenite to novico! Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud sta poskrbela za dvojno norveško slavje. Foto: Reuters Svindal je delo na smuku opravil z odliko, še posebej v spodnjem delu proge. Foto: Reuters Boštjan Kline, ki je olimpijske igre v Sočiju zaradi poškodbe izpustil, je bil 27. Foto: Reuters VIDEO Nastop najboljšega Sloven... VIDEO Zlati smuk Aksla Lunda Sv... Dodaj v

Svindal prvi Norvežan s smukaško olimpijsko zmago

Čater najboljši slovenski posameznik na tekmi

15. februar 2018 ob 03:18,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 05:20

Jeongseon - MMC RTV SLO

Aksel Lund Svindal je uresničil svoje sanje in v Južni Koreji postal olimpijski zmagovalec v smuku. Martin Čater je zasedel 19. mesto.

Še nikoli se v zgodovini olimpijskih smukov ni zgodilo, da bi alpski smučar ubranil naslov zmagovalca. Tako bo ostalo tudi po letošnjih olimpijskih igrah, saj Avstrijec Matthias Mayer, zmagovalec smukaške preizkušnje v Sočiju, ni ponovil uspeha izpred štirih let.

Vseeno so bili ljubitelji alpskega smučanja priča zgodovinskemu dosežku - Svindalu je postal prvi norveški smukaški olimpijski zmagovalec - nekaj, kar ni uspelo niti legendarnima Lasseju Kjusu in Kjetilu Andreju Aamodtu. Norveško slavje je z drugim mestom dopolnil Kjetil Jansrud, ki je bil - zanimivo - drugi tudi na vseh treningih smuka. Tretji je bil Švicar Beat Feuz.

Jansrud na skoku ob zlato

Svindal je svoj nastop opravil z odliko, izjemen je bil predvsem v spodnjem delu, v katerem je razvil najvišjo hitrost, tedaj vodilnega Feuza je prehitel za 18 stotink sekunde. 35-letni veteran je ob prihodu v cilj visoko stisnil pesti, a ni se mogel še popolnoma sprostiti, saj je bilo na štartu še nekaj kandidatov za zlato medaljo, zlasti rojak Jansrud, ki je bil ves čas hitrejši, pri merjenju tretjega vmesnega časa celo za 43 stotink sekunde, nato pa je v spodnjem delu ta prednost hitro skopnela, odločilna je bila predvsem napaka pri skoku. Jansrud je zasedel drugo mesto, za svojim dobrim prijateljem je zaostal za pičlih 12 stotink sekunde.

Najhitrejši po drugem skoku do cilja

"Kjetil je bil izjemno hiter v zgornjem delu, kjer meni smučke niso tako hitro drsele. Vendar pa vem, da sem bil zelo hiter po drugem skoku do cilja. Dvojna norveška zmaga pomeni res prekrasen dan za nas," je bil po tekmi navdušen Svindal, pri 35 letih sicer tudi najstarejši olimpijski zmagovalec v alpskem smučanju.

Avstrijci daleč od uspeha

Pravi polom so doživeli Avstrijci, še najbolje se je odrezal Vincent Kriechmayr, ki je za zmagovalcem zaostal za 94 stotink in je zasedel 7. mesto. Mayer je bil deveti, Max Franz 11., Hannes Reichelt pa 12. Vsi so tarnali, da so imeli sicer odlične občutke, vendar je bil sneg vedno bolj moker, tako da smučke niso bile tako hitre kot pri tistih z začetka štartne liste.

Kline precej počasnejši od Svindala

Prvi se je od slovenskih smukačev na progo podal Boštjan Kline, ki pa si je hitro nakopal zaostanek za Svindalom, zanimiva je bila predvsem primerjava hitrosti - Mariborčan je bil na progi - denimo - v srednjem delu kar za 7 km/h počasnejši od Norvežana, kar se je pokazalo tudi pri končnem času: zaostal je za dve sekundi in 78 stotink, ob prihodu v cilj je prehitel le Kanadčana Benjamina Thomsena in Švicarja Gillesa Roulina, na koncu je bil 27. Nekoliko bolje se je odrezal Martin Čater, ki pa mu prav tako ni uspelo razviti želene hitrosti in je zaostal za dve sekundi in 28 stotink, kar je bilo na koncu dovolj za 19. mesto. Klemen Kosi je odstopil, ko je pred skokom zapeljal skozi vrata, Miha Hrobat je bil 29. (+3,36).

Kline: Ne smemo obupati

"Devetnajsto mesto zagotovo ni to, po kar sem prišel sem. Ampak od sebe sem dal maksimum, v spodnjem delu pa smuči enostavno niso letele tako, kot bi si želel. V kombinaciji sem še imel rezerve, storil sem nekaj napak, danes je bilo smučanje boljše, napak ni bilo, a rezultat je slabši," je dejal Čater.

Njavečji slovenski adut Kline ni bil pretirano razočaran, čeprav si je želel drugačnega razpleta: "Danes je bil prečudovit dan za smučanje, boljšega vremena, boljše proge in boljše konkurence si ne bi mogli želeti, tudi sam sem zadovoljen s sabo, s pripravo in smučanjem. Dal sem vse od sebe, nimam si česa očitati. Malo me je v spodnjem delu pohecal material, spet sem zažgal smuči, tako da mi je drselo, ni mi šlo, kot bi se želel, a to se dogaja. To je vse v žaru borbe."

"Želje so bile drugačne, olimpijsko tekmo sem si predstavljal drugače. A to je šport, enkrat gre, drugič ne, enkrat si zgoraj, enkrat si spodaj. Smuk je za nami, postavimo glavo pokonci in se pripravimo za naslednji dan. Moramo ostati potrpežljivi, obupati ne smemo. Moramo iti samozavestno naprej, drugega nam ne preostane. Ta dosežek ne ocenjujem kot katastrofo, ni pa prijetno, ko prideš v cilj in vidiš, da si v ozadju," pravi Kline.

Končni vrstni red: 1. A. L. SVINDAL NOR 1:40,25 2 K. JANSRUD NOR +0,12 3. B. FEUZ ŠVI 0,18 4. D. PARIS ITA 0,54 5. T. DRESSEN NEM 0,78 6. P. FILL ITA 0,83 7. V. KRIECHMAYR AVT 0,94 8 B. ROGER FRA 1,14 9. M. MAYER AVT 1,21 10. A. SANDER NEM 1,37 ... 19. M. ČATER SLO 2,28 27. B. KLINE SLO 2,78 29. M. HROBAT SLO 3,36 Odstop: Kosi, Oliveras

