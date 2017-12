Svindal ukrotil ptice roparice, slovenski smukači brez točk

2. december 2017 ob 18:58,

Beaver Creek - MMC RTV SLO

V Beaver Creeku je na drugem smuku letošnje sezone svetovnega pokala zmagal Aksel Lund Svindal. Slovenski alpski smučarji so razočarali, saj se nikomur ni uspelo uvrstiti med dobitnike točk.

34-letni Norvežan, ki je tudi odprl preizkušnjo v Koloradu, je bil že četrtič v karieri najhitrejši na smuku v Beaver Creeku. Na progi Ptic roparic je kraljevsko disciplino dobil tudi v letih 2008, 2013 In 2015. Hkrati je v ameriškem smučarskem središču leta 2008 zmagal tudi na superveleslalomu, dve leti prej pa je bil najboljši v kombinaciji. V karieri ima izvrstni Svindal zdaj že 33 zmag, od tega je 13 smukaških.

Svindalovo zmago je najbolj ogrozil zmagovalec prvega smuka v sezoni Beat Feuz. Švicar je šel na progo s številko tri in za 15 stotink zaostal za Norvežanom. Feutz je že tretjič smuk v Beaver Creeku zaključil na drugem mestu. S tretjim mestom pa je nekoliko presenetil Nemec Thomas Dressen, ki se je prvič v karieri zavihtel na oder za zmagovalce. S številko 27 je na četrto mesto prismučal Italijan Christof Innerhofer. V smukaškem seštevku po dveh tekmah vodi Feuz, 20 točk zaostaja Svindal, ki je drugi tudi v svetovnem pokalu, kjer ima pred njim njegov rojak Kjetil Jansrud vsega štiri točke prednosti.

Slovenski smukač Rok Perko se je dober mesec po nesreči na treningu na ledeniku Kaunertal v Avstriji že vrnil na bele strmine. Perko je nastopil na smuku v Val Gardeni, kjer je pred petimi leti z drugim mestom vpisal edine stopničke na tekmah svetovnega pokala. Tržičan je nastopil na tekmi nižje ravni Fis in zasedel 12. mesto. Zmagal je Švicar Marco Kohler.



Na progi Ptic roparic se niso znašli slovenski smukači. Boštjan Kline, ki je, čeprav ni naredil večje napake, zaostal več kot tri sekunde. Na progo se je podal s številko 15 in v cilj prišel na zadnje mesto. Kline je bil celo do številke 38 zadnji. Na koncu je bil 48. Nekoliko hitrejša sta bila Klemen Kosi, ki je zaostal 2,61, in Martin Čater 2,90, a sta tudi onadva ob prihodu v cilj prehitela le nekaj tekmovalcev in kar precej zaostala za točkami svetovnega pokala. Kosi je bil najboljši izmed slovenske peterice na 38. mestu, Čater je bil 45. Miha Hrobat in Tilen Debelak sta zaostala več kot štiri sekunde in končala pri repu uvrščenih na 63. oziroma 64. mestu.

Trojni spored v Beaver Creeku se bo sklenil v nedeljo z veleslalomom, na katerem bosta slovenske barve branila Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Naslednji preizkušnji v superveleslalomu in smuku bosta 15. in 16. decembra v Val Gardeni v Italiji.

Končni vrstni red: 1. A. L. SVINDAL NOR 1:40,46 2. B. FEUZ ŠVI +0,15 3 T. DRESSEN NEM 0,49 4. C. INNERHOFER ITA 0,54 5. D. PARIS ITA 0,61 6. V. KRIECHMAYR AVT 0,71 7. A. SANDER NEM 0,74 8. A. THEAUX FRA 0,80 9. J. CLAREY FRA 0,96 10. P. FILL ITA 1,01 ... 38. K. KOSI SLO 2,61 45. M. ČATER SLO 2,90 48. B. KLINE SLO 3,07 63. M. HROBAT SLO 4,16 64. T. DEBELAK SLO 4,44

SKUPNI VRSTNI RED Skupno (5/37): 1. K. JANSRUD NOR 249 točk 2. A. L. SVINDAL NOR 245 3. B. FEUZ ŠVI 208 4. V. KRIECHMAYR AVT 198 5. M. MAYER AVT 142 6. H. REICHELT AVT 141 7. A.-A. KILDE NOR 140 8. A. THEAUX FRA 134 9. M. FRANZ AVT 131 10. P. FILL ITA 123 ... 29. M. ČATER SLO 30 37. B. KLINE SLO 20

Smuk (2/9): 1. B. FEUTZ ŠVI 180 točk 2. A. L. SVINDAL NOR 160 3. M. MAYER AVT 102 4. T. DRESSEN NEM 78 5. P. FILL ITA 76 6. V. KRIECHMAYR AVT 69 . K. JANSRUD NOR 69 8. A. THEAUX FRA 68 9. D. PARIS ITA 60 10. A. A. KILDE NOR 58 ... 31. M. ČATER SLO 6 . B. KLINE SLO 6

T. J.