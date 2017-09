Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andrej Hebar je na turnirju v Celju zadel že štirikrat. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SŽ Olimpija z dvema goloma Hebarja v finale pokala

V drugem polfinalu Celjani in Jeseničani

9. september 2017 ob 18:57

Celje - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v polfinalu Pokala Slovenije v Celju premagali Triglav s 4:1. V drugem polfinalu se bodo srečali Celjani in Jeseničani.

Kranjčani so imeli že v 2. minuti igralca več, saj je bil izključen Andraž Zibelnik. Prednosti niso izkoristiti, ampak so naredili napako v obrambi, ki je Olimpiji prinesla kazenski strel. Andrej Hebar plošček pod nogama kranjskega vratarja Žana Usa poslal v mrežo. Ekipi sta na prvi odmor odšli z minimalno prednostjo ljubljanskih hokejistov.

Drugo tretjino so bolj zbrano začeli zmaji in že po dobrih dveh minutah je Uroš Batič povišal na 2:0. Triglavani so le stežka prihajali čez nevtralno tretjino. Po pol ure igre je Hebar s strelom od daleč našel prazen prostor med kranjsko obrambo in zatresel mrežo za 3:0. V preostalih minutah drugega dela smo videli veliko igre okoli kranjskega gola, enkrat tudi z igralcem več v korist Olimpije, vendar pa je do odmora ostalo pri treh zadetkih prednosti.

Tudi zadnji del srečanja so ljubljanski hokejisti začeli podobno in že takoj z zadetkom Mihe Pesjaka povišali na 4:0. V zadnjih desetih minutah so igralci Olimpije malce popustili, v 50. minuti je Triglav dosegel zadetek, a ga je glavni sodnik razveljavil, saj je bil dosežen z nogo. Tri minute pred koncem so Kranjčani po protinapadu z zaključnim strelom Sebastjana Grošlja le ukanili Roberta Kristana ter tako dosegli častni zadetek za končnih 4:1.

Pokal Slovenije, Celje, polfinale:

SŽ OLIMPIJA - TRIGLAV

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Hebar 3./kazenski strel, 30., Batič 23., Pesjak 41.; Grošelj 57.



Ob 20.00:

ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE



Finale bo v nedeljo ob 18.00.

