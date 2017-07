Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tadej Ferme je v zadnji sezoni zelo dobro igral tudi v finalu državnega prvenstva. Na vseh petih tekmah finalnega proti Unionu Olimpiji je presegel mejo desetih točk in v povprečju dosegal po 18,8 točke. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tadej Ferme iz Rogaške Slatine v Koper

Dobil je občutek, da je na Primorskem zelo dobrodošel

24. julij 2017 ob 16:34

Koper - MMC RTV SLO

Tadej Ferme, zadnja tri leta eden od nosilcev igre Rogaške, je okrepil košarkarskega prvoligaša Sixt Primorsko. Podpisal je dveletno pogodbo.

"V Rogaški Slatini sem preživel zadnje tri sezone, pred kratkim pa sem se odločil, da zamenjam okolje. Z vodstvom Sixta Primorske sem opravil več pogovorov. Gre za izjemno ambiciozno sredino, ki jo krasi velika povezanost, hkrati pa sem dobil občutek, da sem resnično dobrodošel. Zelo pomembno je, da skušajo v Kopru ljudem predstaviti novo kulturo doživljanja športa, vpetosti v lokalno okolje. Vse to me je zelo pritegnilo. Menim, da bom tako igralsko kot tudi osebnostno zrastel med 'tigri', klubu pa pomagal do izpolnitve zastavljenih ciljev," je povedal 25-letni branilec.

Ferme je kariero začel v Šentjurju, nato pa je v sezoni 2013/14 zaigral za Maribor Novo KBM in Zlatorog. Pred začetkom sezone 2014/15 se je preselil k Rogaški. V minuli sezoni je bil eden od najučinkovitejših pri slovenskih podprvakih. Zaigral je na 36 tekmah Lige Nova KBM in v povprečju dosegal po 15,1 točke, 4,5 podaje in 2,5 skoka na tekmo. Bil je sedmi strelec in deveti podajalec slovenskega prvenstva.

