Tadej Ferme z izjemno trojko odločil drugi podaljšek

Prvi strelec Rogaške s 17 točkami Leon Šantelj

13. april 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 20:08

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO/STA

V državnem prvenstvu v košarki je Rogaška v 6. krogu Lige za prvaka v drugem podaljšku strla Zlatorog in zmagala s 77:75, tako da ostaja na vrhu lestvice.

Prvi strelec Rogaške je bil s 17 točkami Leon Šantelj, ključna pa je bila trojka Tadeja Fermeta (skupaj 7 točk) enajst sekund pred koncem tekme.

Rizvić izsilil podaljšek, Ferme v velikem slogu

Po rednem delu je bilo 69:69, potem ko je v zadnji sekundi rednega dela trojko zadel Ramo Rizvić in rešil goste. Prvi podaljšek se je končal s 74:74, v novem petminutnem dodatku pa so glasni gledalci v Rogaški Slatini videli le en koš iz igre – trojko Fermeta z osmih metrov, kar je odločilo dvoboj.

Rogaška v prvem polčasu zgrešila vseh devet trojk

Po prvem polčasu (31:36) je bil Zlatorog v skoku boljši z 12:20. Rogaška je v prvih 20 minutah zgrešila vseh devet metov za tri točke. S trojko Darwina Davisa so gostitelji v 38. minuti povedli s 63:57, Miha Fon pa je 22 sekund pred koncem z zabijanjem poskrbel za novo prednost šestih točk (67:61).

A to ni bilo dovolj, saj je Rizvić v zadnjih treh sekundah rednega dela s petimi točkami (polaganje in nato tik pred zvokom sirene še trojka) izsilil podaljšek. Preostali tekmi bosta v soboto. Hopsi bodo gostili Union Olimpijo, Krka pa Helios.

Domžale iz Slovaške s 17 točkami minusa

Košarkarji domžalskega Heliosa so na prvi tekmi finala pokala Sixt Alpe Adria na gostovanju na Slovaškem izgubili z ekipo Rieker COM-therma iz Komarna s 97:72. Tomaž Bolčina je dosegel 25 točk in 11 skokov, Simo Atanacković pa 16 točk in osem skokov. Povratna tekma bo v ponedeljek, 24. aprila, ob 18.00 v Domžalah.

DP v košarki, Liga za prvaka, 6. krog:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

77:75 (20:14, 11:22, 17:14, 21:19, 5:5, 3:1)

po dveh podaljških

Šantelj 17, Davis 16, Drobnjak 14; Rizvić 23, Špan 15.



Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA - UNION OLIMPIJA



Ob 20.00:

KRKA - HELIOS SUNS

Lestvica: ROGAŠKA 6 5 1 11 KRKA 5 4 1 9 ZLATOROG 6 3 3 9 UNION OLIMPIJA 5 2 3 7 HOPSI POLZELA 5 2 3 7 HELIOS SUNS 5 0 5 5

Tomaž Okorn