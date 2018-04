Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Tadej Malovrh

17. april 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Boj proti dopingu ne more biti pripet na Olimpijski komite Slovenije in ne morejo ga izvajati ljudje, ki so že toliko časa tako ali drugače vpeti v športu.

Boj proti dopingu bi morala voditi vladna inštitucija, ki bi se ji letno namenil denar. Postaviti je treba učinkovit sistem izbora sodelujočih, brez upoštevanja raznih lobijev, pa bi se dalo potem kaj koristnega narediti. Tudi popolno neodvisnost stroke za boj proti dopingu od vodenja inštitucije je potem razmeroma enostavno postaviti. Za vsem seveda stoji denar, več denarja, bolj učinkovit boj proti dopingu.

Nekdanji predsednik protidopinške komisije pri Atletski zvezi Slovenije Tadej Malovrh (med drugim je vodil preiskavo proti Jolandi Čeplak) je kritiziral razmere v Sloadu (slovenski protidopinški organizaciji), kjer naj bi šlo za navzkrižje interesov. Po njegovem mnenju ta agencija tudi zaradi predsednika Janija Dvoršaka ni povsem neodvisna.

Vir: Večer

Matej Rijavec