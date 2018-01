Tako kot novoletna turneja tudi poleti brez Tepeša in Kranjca

Peter Prevc letos domov odhaja boljše volje

6. januar 2018 ob 20:54

Bischofshofen - MMC RTV SLO

Šest slovenskih skakalcev je skakalo v finalu Bischofshofna, trije so imeli v seštevku novoletne turneje vseh osem skokov, a manjkala je pika na i z vrhunskim rezultatom.

Slovenci so v zadnjih dveh letih na turnejo prinesli rumeno majico. Tokrat so na prvi vrhunec sezone prišli z bistveno skromnejšo popotnico in tako se je tudi začelo v Oberstdorfu, kjer je bil s 14. mestom najboljši Jernej Damjan. Potem je Tilen Bartol navdušil v Ga-Pa na novoletni dan, ko je bil celo v igri za stopničke, po manjši napaki v finalu pa je končal na petem mestu. Peter Prevc je na tej tekmi prvič v zimi skočil med deseterico. V Innsbrucku se je nato znova izkazal Damjan, na zadnji tekmi pa je Prevc z osmim mestom izenačil najboljšo uvrstitev v sezoni. Po slabšem uvodu v sezono in prevetritvi ekipe za svetovni pokal se krivulja rezultatov počasi dviga.

Zaradi izpostavljenih rezultatov Bartola, Prevca in Damjana na zadnjih treh postajah avstrijsko-nemške turneje je glavni trener Goran Janus turnejo označil za uspešno: "Vseh šest smo imeli v finalu, kar se še ni zgodilo. Čestitam Petru za deseterico in Jerneju, ker je prvič v karieri na vseh tekmah osvojil točke. Na koncu je bil deseti. Čestitke tudi Timiju in Žigi, ki imata v seštevku vseh osem skokov. To je zelo dobro. Preprosto se vidi, da je treba za stopničke narediti dva vrhunska skoka. Ker so naleti nizki in je rahel veter v hrbet, drugače ne gre. Delamo še napake in temu primerni so rezultati. Naredili smo nekaj vrhunskih skokov. Tilen je tako začel v Ga-Pa s poskusnim in v prvi seriji, Jernej je dobro opravil v Innsbrucku, Peter je bil v Bischofshofnu blizu temu, a ne s tem drugim skokom."

Damjan zadovoljen, ker je izpolnil cilj

Najboljši je bil v seštevku turneje Damjan, ki je končal na robu deseterice. 34-letni Ljubljančan, ki je z 12. mestom tudi najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu, si je letos, ko ves čas poudarja, da sproščeno odhaja na vsako tekmo in se ne obremenjuje s skoki ter rezultati, za cilj postavil preboj v finale na vseh štirih postajah prestižnega tekmovanja, kar mu je na koncu tudi uspelo.

"Na zadnji tekmi sem bil zelo utrujen. Po napaki v prvi seriji mi je vse padlo dol in komaj čakam, da si malce spočijem. Ne prvi ne drugi skok nista bila podobna tistim od prej, a sta pozabljena in o tem ne bom več razmišljal. Tudi s slabima skokoma sem izpolnil cilj, tako da sem lahko zadovoljen," je Damjan povedal po koncu tekme v Bischofshofnu, kjer je zasedel 17. mesto. Z desetim mestom v seštevku turneje je krepko popravil najboljšo uvrstitev v karieri, saj je bil do zdaj na tradicionalno prvem vrhuncu zime najvišje na 18. mestu.

"To je bila zame ena najlepših turnej in to iz več vidikov. Slovenska ekipa je super, žena in hčerka sta prišli in smo se lepo imeli. Če pozabim na vremenske razmere v Oberstdorfu in Innsbrucku, ki so bile katastrofalne, na koncu pa se je tudi že malce vleklo, si želim čim več takih turnej. Tudi z rezultatom sem zadovoljen," je sklenil v izteku skakalnice Paula Ausserleitnerja, kjer je zaploskal ob velikem zmagoslavju dobrega prijatelja Kamila Stocha.

Peter letos domov odhaja boljše volje

Poljski as je drugič zapored osvojil zlatega orla. Lani, ko ga je ulovil prvič v karieri, je nasledil Petra Prevca, z osmim mestom najboljšega Slovenca tokrat v Bischofshofnu. "Rezultatsko sem s tekmo zadovoljen. Ko sem v drugi seriji pristal, sem mislil, da bom slabše uvrščen, a so bili metri še kar spodbudni. Me je pa kar nekoliko zabolelo, saj sem bil pri drugem skoku pozen in me ni odneslo. Nisem naredil takšnega skoka kot v prvi," je tekmo opisal Prevc, ki je možnosti za vidno uvrstitev na turneji zapravil že pod Senčno goro na prvi tekmi, ko se ni prebil v finale.

Potem ko je bil pred štirimi leti četrti, zatem v naslednjih dveh letih tretji in prvi, je lani v seštevku turneje zasedel 14. mesto, zaradi česar je bil zelo razočaran. Zatem se je celo umaknil iz svetovnega pokala. Čeprav je bil letos šele 21. skupno, s Solnograške odhaja bistveno bolj zadovoljen kot lani: "Čeprav je ena najslabših uvrstitev, ker sem bil v Oberstdorfu brez finala, odhajam domov boljše volje kot lani. Je kar nekoliko ironije v tem, a prikazal sem nekaj skokov, s katerimi sem lahko zadovoljen. Upam, da mi bodo ostali v glavi in v celotnem telesu."

Cilj za polete ostaja medalja

Zaradi skokov v poskusni in prvi seriji Bischofshofna se Peter veseli poletov, ki orle čakajo naslednji teden na Kulmu. Na avstrijski letalnici je pred dvema letoma postal svetovni prvak, naslov pa bo branil čez dva tedna v Oberstdorfu. Janus za novoletno turnejo že pred sezono ni postavil ciljev, zato pa jih je za olimpijske igre, ki se bližajo s februarjem, in svetovno prvenstvo v poletih: "Glede na to, da je cilj na svetovnem prvenstvu medalja, vemo, kaj je tudi cilj na Kulmu. Se veselim, saj se na večjih napravah in letalnicah bolje počutimo. Glede na to, kako skače prva deseterica, pa bomo morali svojo nalogo opraviti zelo dobro."

Na Kulm odhaja šest skakalcev, ki so nastopili v Bischofshofnu, z izjemo najmlajšega Timija Zajca, ki je tako kot Žiga Jelar – ta je na letošnji turneji sploh prvič osvojil točke svetovnega pokala – na vseh štiri tekmah skakal v finalu. V primeru, da bo Nejc Dežman izpolnil dodatno kvoto v celinskem pokalu, bo letel tudi on. Tako brez nastopa na avstrijski velikanki ostajata izkušena lovca na daljave Robert Kranjec in Jurij Tepeš, ki pa sta oba v skromni formi. Ekipo za svetovno prvenstvo bo Janus sporočil po koncu tedna na Kulmu na novinarski konferenci, ki bo naslednji ponedeljek.

Iz Bischofshofna

Tilen Jamnik