Tako lepe sanje, da se ne želi prebuditi

18. februar 2018

Pjongčang

Po razočaranju na srednji napravi v Pjongčangu se je Kamil Stoch v slogu velikega šampiona odzval na veliki južnokorejski skakalnici in tretjič skočil na olimpijski vrh.

"Kar ne morem verjeti. Težko opišem trenutne občutke. Zdi se mi, kot da sanjam, sanje pa so tako lepe, da se ne želim prebuditi," je bil presrečen 30-letni skakalni velemojster iz Zakopan. Skoki so zelo specifičen šport, kjer so nihanja pogosta in je zelo težko ohranjati tako izjemno vrhunsko raven več let. Na olimpijskih igrah so se pisale že posebne zgodbe, Kamilova je zgodba velikega šampona, ki iz leta v leto dokazuje, da je eden največjih v tem športu do zdaj.

V Pjongčang je Poljak prišel v vlogi glavnega favorita. V tej zimi je sijajen, vodi v svetovnem pokalu, hkrati pa je letos že osvojil novoletno turnejo, ko je v Bischofshofnu 6. januarja drugič zapored slavil z zlatim orlom v rokah. Zatem je bogato zbirko lovorik dopolnil s srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je bil z ekipo še bronast. Pred štirimi leti je bil Soči njegov. V tisti sezoni je dvignil veliki kristalni globus, leto pred tem postal svetovni prvak na veliki napravi, nato pa na olimpijskih igrah slavil na obeh posamičnih preizkušnjah.

Sledila je poškodba gležnja, a korak za korakom se je vračal v svetovni vrh. Vmes se je na čelu poljske reprezentance zamenjal glavni trener. Namesto Lukasza Kruczeka je prišel Avstrijec Stefan Horngacher, pod vodstvom katerega je Stoch znova zablestel. Vsaka zima je bila boljša in lani, ko je med drugim z moštvenimi kolegi dobil ekipno tekmo svetovnega prvenstva v Lahtiju, se je z Avstrijcem Stefanom Kraftom že boril za skupno zmago v svetovnem pokalu.

"Težko primerjam, saj so vsaka sezona, vsako leto in vsako veliko tekmovanje drugačni. Soči je bil neverjeten z dvema izjemnima tekmama. Tu v Pjongčangu pa je bilo sploh izvrstno. Ta dva skoka sta bila na zares visoki ravni. Tudi konkurenca je skakala zelo dobro. Glede na opravljeno delo sem tokrat zares zadovoljen. Ta dva skoka sta bila najboljša, kar sem ju v tem trenutku lahko naredil," je dejal Stoch. V Pjongčangu je bil zelo blizu medalji že na srednji napravi. Po prvi seriji je bil drugi za reprezentančnim kolegom Stefanom Hulo, na veliko poljsko razočaranje pa sta oba ostala brez odličja. Kamila je na četrtem mestu od brona ločilo le 0,4 točke.

Že teden dni pozneje je Stoch razveselil zveste poljske navijače, ki so se v lepem številu zbrali tudi v areni pod južnokorejskima skakalnicama. Že po prvi seriji je bil v vodstvu, ko je pristal pri 135,0 m. Pet točk je imel prednosti pred Andreasom Wellingerjem, ki je bil tretji. Nemec, olimpijski prvak na srednji napravi, je v finalu silovito napadel. 142,0 m je bila visoka letvica, ki pa jo je s 136,5 m Stock zmogel preskočiti. Na koncu je slavil za dobre tri točke. Bron, drugega v Pjongčangu, je osvojil Norvežan Robert Johansson.

"Na treningih na srednji skakalnici sem se dobro počutil, tudi skoki so bili na visoki ravni, a nisem našel tistih najboljših občutkov, ki jih lahko imam. Nisem bil posebej razočaran po prvi tekmi, saj sem vedel, da je bila uvrstitev rezultat mojih skokov. Vedel sem, da nisem pokazal vsega, kar znam. Na veliki sem želel to popraviti in narediti dva odlična skoka. Kar sem si zadal, mi je uspelo," je dejal zdaj že trikratni olimpijski zmagovalec, ki na dan tekme ni želel ničesar prepustiti naključju. "Dan sem poskusil preživeti enako kot vsakega. Vsakič na tekmi skušam narediti normalne stvari, ker če želiš nekaj drugače pred tekmo, kakršne so olimpijske igre, ki so ključen dogodek, se lahko kaj zalomi in gre narobe. Če delaš vse normalno, te pa težko kaj preseneti."

Kamil v Pjongčangu pisal zgodovino

Pred leti je Adam Malysz poskrbel za skakalno evforijo na Poljskem. Zdaj je nov junak Stoch, ki ima tako rekoč na vsaki tekmi svetovnega pokala podporo navijačev: "Res imamo poseben odnos. Ne želim biti nekdo, ki misli, da je boljši od njih. Skušam jih razumeti, saj sem tudi jaz recimo velik navijač nogometa in si tudi jaz želim spoznati svoje junake. Vesel sem, da imamo tako podporo in tako zveste navijače, ki nas spremljajo povsod po svetu. Z dobrimi nastopi jim želiš vrniti za vse in tudi oni so del tega uspeha."

Po Norvežanu Birgerju Ruudu v 30. letih in Fincu Mattiju Nykänenu v 80. je Stoch tretji skakalec, ki je ubranil olimpijsko krono. V Pjongčangu je naskakoval dosežek Simona Ammanna, ki je bil na dvojih igrah po dvakrat zlat na posamičnih preizkušnjah. To mu je uspelo v letih 2002 in 2010. Švicar še vedno nastopa in v Pjongčangu je bil eden prvih, ki je Kamilu čestital za veliko zmago: "Čestital mi je in rekel, da sem odličen. Odgovoril sem mu, da je on navdih in da me čaka še delo, da ga ujamem. Seveda sva se malce pošalila, sicer pa je Simi izjemno pozitivna osebnost in eden najboljših skakalcev do zdaj. Vedno je lepo, če ti čestita in te pohvali takšen športnik."

Pred skakalci je še ponedeljkova ekipna tekma, kjer bodo Poljaki kandidati za medalje, a ponovitev lanskega Lahtija, ko so postali svetovni prvaki, bo težka, saj so Nemci in Norvežani zelo močni. "Vemo, kje smo in kaj moramo narediti. Vsi moramo prikazati svoje najboljše skoke. Če bomo to naredili, bomo lahko zadovoljni," je povedal Stoch. "Upam, da najboljše še prihaja, a ta sezona je za zdaj res sijajna. V našem moštvu smo lani in poleti odlično delali. Zares smo vrhunsko pripravljeni. Trdo delo trenerjev, ki nam omogočajo, da ves čas napredujemo in smo uspešni, se obrestuje. Hvaležen sem jim in upam, da bomo nadaljevali tako."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik